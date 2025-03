Sở Công Thương Nghệ An công bố quyết định thành lập Chi cục Quản lý thị trường

Kinh tế Sở Công Thương Nghệ An công bố quyết định thành lập Chi cục Quản lý thị trường Chiều 20/3, Sở Công Thương tổ chức hội nghị công bố các quyết định về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ của Chi cục Quản lý thị trường.

Tham dự có đồng chí Phạm Văn Hóa – Giám đốc Sở Công Thương, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị công bố. Ảnh: Thu Huyền

Ngày 10/3/2025, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 705/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An thuộc Sở Công Thương.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định thành lập Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An thuộc Sở Công Thương trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An từ Bộ Công Thương, kể từ ngày 10/3/2025. Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An có tư cách pháp nhân, con dấu, trụ sở và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Sở Công Thương trao Quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng, các Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường. Ảnh: Thu Huyền

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tiếp nhận nguyên trạng tổ chức, biên chế, nhân sự, kinh phí, tài sản, công cụ, dụng cụ… có liên quan tính đến thời điểm bàn giao theo chỉ đạo của Bộ Công Thương. Đồng thời, giao Sở Công Thương xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An theo hướng dẫn của Bộ Công Thương, trình UBND tỉnh theo quy định.

Trao quyết định bổ nhiệm các trưởng phòng, đội trưởng Chi cục Quản lý thị trường. Ảnh: Thu Huyền

Tại hội nghị công bố, Chánh Văn phòng Sở Công Thương đã công bố quyết định bổ nhiệm và trao quyết định thành lập Chi cục, lãnh đạo chi cục. Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Hường được bổ nhiệm làm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường; các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Võ Quang Lân, Nguyễn Xuân Đôn được bổ nhiệm làm Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường. Dịp này, Chi cục Quản lý thị trường công bố quyết định bổ nhiệm 34 lãnh đạo cấp phòng, đội Quản lý thị trường.

Đồng chí Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương phát biểu giao nhiệm vụ cho Chi cục Quản lý thị trường. Ảnh: Thu Huyền

Phát biểu giao nhiệm vụ, Giám đốc Sở Công Thương chúc mừng Chi cục Quản lý thị trường trở về Sở Công Thương sau 6 năm trực thuộc Bộ Công Thương quản lý; chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm.

Đồng chí nhấn mạnh, hiện nay công tác quản lý thị trường rất phức tạp, do đó, trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Chi cục Quản lý thị trường ổn định tổ chức, tiếp tục phát huy đơn vị tốp đầu, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí mong các lực lượng chức năng Công an, Hải quan, Biên phòng…, hỗ trợ đồng hành giúp lực lượng Quản lý thị trường, hạn chế tình trạng hàng giả hàng nhái, bảo vệ thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Về phía lãnh đạo Sở Công Thương sẽ tiếp tục đồng hành, trách nhiệm để Chi cục Quản lý thị trường hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.