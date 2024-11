Xây dựng Đảng Sở Công Thương Nghệ An trả lời ý kiến cử tri về vấn đề an toàn tàu thuyền đi qua cầu cảng kho xăng dầu Nghi Thiết “Cử tri thị xã Cửa Lò phản ánh cầu cảng kho xăng dầu Nghi Thiết bị bão đánh sập, hiện nay còn một số cột trụ cầu nằm âm dưới biển, khi tàu thuyền đi qua đâm vào, nguy cơ gây thiệt hại tài sản và tính mạng của ngư dân. Kiến nghị xem xét, giải quyết để đảm bảo an toàn cho ngư dân khi ra khơi”.

* Trả lời : Ngày 08/11/2024, Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Cảng vụ Hàng hải Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức kiểm tra khảo sát tại khu vực cầu cảng kho xăng dầu Nghi Thiết, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc và có cuộc làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức. Trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trường và báo cáo của các cơ quan, đơn vị có liên quan, Sở Công Thương trả lời kiến nghị của cử tri như sau:

Về thủ tục pháp lý hoạt động của cầu cảng kho xăng dầu DKC

Bến cảng, tổng kho xăng dầu DKC tại xã Nghi Thiết thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức là công trình dầu khí cấp đặc biệt, được bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật, công trình đi vào hoạt động từ năm 2019 và được Cục Hàng hải Việt Nam ban hành Quyết định số 33/QĐ-CHHVN ngày 17/01/2019 về việc công bố mở cầu cảng 49.000DWT và hệ thống đường ống (hệ thống đường ống dẫn nổi 618m và chìm 1.020m) đã được Cục Quản lý chất lượng và Công trình giao thông thẩm định tại Văn bản số 1302/CQLXD-HHĐT ngày 15/05/2018.

Mặt khác, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC195982 ngày 19/8/2016 và được cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CX268799 ngày 04/01/2022, theo đó Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức có trách nhiệm sử dụng, khai thác, quản lý toàn bộ diện tích đất và mặt nước được giao theo quy định, có trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong khu vực Bến cảng xăng dầu DKC theo quy định tại Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải, Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/02/2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền và Bộ Luật Quốc tế về an ninh tàu và bến cảng.

Toàn cảnh Tổng kho xăng dầu DKC ở Nghi Thiết. Ảnh tư liệu: Trân Châu

Như vậy, cầu cảng kho xăng dầu DKC là công trình chuyên dụng được cấp phép để phục vụ hoạt động kinh doanh xăng dầu nên nghiêm cấm mọi tàu thuyền của ngư dân đi lại trong khu vực phạm vi cầu cảng. Ngoài ra, cảng và kho xăng dầu DKC tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc nằm trong ranh giới Khu kinh tế Đông Nam, chịu trách nhiệm quản lý nhà nước của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam. Về hoạt động cầu cảng thì chịu sự quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nghệ An.

Về nội dung phản ánh của cử tri thị xã Cửa Lò: Cầu cảng kho xăng dầu Nghi Thiết bị bão đánh sập, hiện nay còn một số cột trụ cầu nằm âm dưới biển, khi tàu thuyền đi qua đâm vào, nguy cơ gây thiệt hại tài sản và tính mạng của ngư dân.

Cơn bão số 2 (ngày 17/7/2017) đã đổ bộ trực tiếp đến khu vực Nghệ An gây thiệt hại tại khu vực Cảng, trong đó khoảng gần 600m cầu dẫn đang thi công của cầu cảng 49.000DWT bị bão đánh sập. Ảnh tư liệu

Ngày 17/7/2017, cơn bão số 2 đã đổ bộ trực tiếp đến khu vực Nghệ An gây thiệt hại tại khu vực cảng, trong đó, khoảng gần 600m cầu dẫn đang thi công của cầu cảng 49.000DWT bị bão đánh sập. Để đảm bảo an toàn cho hệ thống đường ống dẫn xăng dầu và hoá chất methanol của cầu cảng 49.000DWT dài hơn 1.000m khi có bão to, đoạn đường ống dẫn phải thiết kế lại và triển khai phương án hạ ngầm. Vì vậy, ngay sau cơn bão, Cảng vụ Hàng hải Nghệ An đã yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức tổ chức trục vớt và thanh thải toàn bộ trụ cầu, nhịp cầu âm dưới biển để đảm bảo an toàn cho phương tiện tham gia thi công và hệ thống tuyến ống trước khi dự án Tổng kho xăng dầu DKC Nghi Thiết đi vào hoạt động.

Từ khi cầu cảng đi vào khai thác cho đến đến nay, Tổng kho DKC luôn tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và quy định quốc gia về an toàn, an ninh hàng hải, an toàn công trình dầu khí và việc kiểm tra, bão dưỡng, bảo trì cơ sở hạ tầng được thực hiện thường xuyên, định kỳ nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các vấn đề tiềm ẩn đến an toàn vận hành của công trình; các tàu có trọng tải lớn vận chuyển xăng dầu vào cầu cảng đi lại bình thường và chưa từng xảy ra bất cứ sự cố nào liên quan đến va chạm, đâm va của tàu thuyền ngư dân hoặc mất an toàn an ninh hàng hải tại khu vực cầu cảng như phản ánh của cử tri.