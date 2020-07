Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận tin báo dịch Covid-19 của ngành y tế Nghệ An

Để phòng, chống dịch Covid-19, ngành Y tế Nghệ An đã thiết lập 2 số điện thoại đường dây nóng, bao gồm số điện thoại đường dây nóng sẵn có của Sở Y tế Nghệ An (0966.641.414) và số điện thoại của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (0912.330.451).

Số điện thoại đường dây nóng phòng, chống dịch Covid-19 của Nghệ An đã chính thức hoạt động từ ngày 26/1/2020; thực hiện tiếp nhận các cuộc gọi phản ánh của người dân về thông tin liên quan đến vấn đề dịch Covid-19 mà cụ thể là báo cáo các trường hợp người về từ các nước vùng dịch, nước ngoài mà chính quyền địa phương chưa nắm được.

Ngoài ra, số điện thoại đường dây nóng này cũng phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo, nhận báo cáo tình hình dịch từ Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 các địa phương.

Nghệ An thiết lập 2 số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận cuộc gọi từ người dân phản ánh vấn đề dịch Covid-19. Ảnh tư liệu Ngày cao điểm (thời điểm Trung Quốc, Hàn Quốc, châu Âu bùng phát dịch), số điện thoại đường dây nóng của ngành Y tế tiếp nhận trên 500 cuộc gọi. Ngày bình thường, số cuộc gọi đến dao động từ 250 - 300 cuộc gọi. Nội dung cuộc gọi đa phần là phản ánh các trường hợp người từ nước ngoài trở về. Qua những cuộc gọi này, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã nắm rõ từng trường hợp cụ thể để chỉ đạo, xử lý, cách ly, giám sát sức khỏe kịp thời.

Ngành Y tế Nghệ An mong muốn: Người dân thông tin đúng, chính xác, ngắn gọn khi gọi đến đường dây nóng, tránh những thông tin quấy rối, thiếu hợp tác hoặc hỏi những câu không liên quan tới dịch bệnh. Nếu đường dây bận, hãy kiên nhẫn chờ đợi để được phục vụ. Số điện thoại đường dây nóng hiện có lịch báo cuộc gọi nhỡ, ngay sau đó, cán bộ y tế Nghệ An sẽ gọi lại./.