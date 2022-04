Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra việc tổ chức dạy học tại TP Vinh

Chiều 4/4, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đi kiểm tra công tác tổ chức dạy và học tại một số trường học trên địa bàn thành phố Vinh.

Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Vinh kiểm tra việc dạy học tại các nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà

Tại Trường Tiểu học Lê Lợi, mặc dù thời điểm này nhà trường đang trong quá trình xây dựng nhưng ngày hôm nay hơn 2.000 học sinh của trường đã đi học bình thường. Do đây là trường có số lượng học sinh nhiều nhất tỉnh, nhà trường đã chủ động phân luồng và chia thành 5 cửa để thuận lợi cho phụ huynh và học sinh trong quá trình đưa đón học sinh và đảm bảo công tác phân luồng.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra việc dạy học cho học sinh tại Trường Tiểu học Lê Lợi. Ảnh: Mỹ Hà Trước đó, qua tổng hợp của nhà trường, trong ngày đầu tiên trường vẫn đang còn khoảng 100 học sinh thuộc diện F0 và F1. Để đảm bảo quyền lợi cho học sinh, trường sẽ tổ chức giao bài tập cho học sinh tại nhà, cập nhật bài giảng lên hệ thống LMS và sẽ tổ chức phụ đạo, bồi dưỡng cho học sinh khi các em trở lại trường. Hiện nhà trường đã thống kê nhu cầu học sinh ăn bán trú tại trường và đã có gần 50% phụ huynh đăng ký. Dự kiến, sau khi học sinh đi học trở lại, nhà trường tiếp tục lấy ý kiến lần thứ 2 và sớm có kế hoạch tổ chức bán trú để ổn định việc tổ chức dạy và học. Tăng cường các hoạt động ngoài trời cho học sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Ngày hôm nay, tại Trường Mầm non Lê Lợi mặc dù số học sinh quay trở lại trường chỉ đạt hơn 50% nhưng điều đáng mừng là số học sinh ở các lớp 5 tuổi đi học khá đầy đủ.

Tại buổi làm việc với trường, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận sự nỗ lực của Trường Mầm non Lê Lợi trong việc tổ chức dạy và học trở lại sau dịch. Dù đây là bậc học đặc thù nhưng nhà trường vẫn thực hiện việc giãn cách bằng hình thức chia đôi lớp học, phân tổ, nhóm để dễ dàng khoanh vùng nếu xuất hiện học sinh F0 trong lớp học.

Các lớp học ở Trường Mầm non Lê Lợi được chia đôi để đảm bảo giãn cách. Ảnh: Mỹ Hà

Thống kê của toàn thành phố Vinh, trong ngày đầu tiên học sinh mầm non và tiểu học đi học trở lại, tỷ lệ học sinh mầm non đến trường đạt trên 90%. Trong khi đó, bậc học mầm non, tỷ lệ này là 66% và điều này nằm trong dự đoán của nhà trường.

Trước khi học sinh đi học trở lại các nhà trường đã tổ chức ký cam kết với giáo viên, phụ huynh về các điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid - 19 khi đến trường, khi trở về sinh hoạt trong gia đình và cộng đồng. UBND thành phố Vinh, cũng đã yêu cầu các nhà trường xây dựng phương án dạy học trong tình hình mới. Quan điểm hiện nay của các nhà trường là tranh thủ thời điểm vàng để tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh. Nếu trường học có học sinh F0, các trường sẽ tiến hành khoanh vùng những học sinh có nguy cơ cao và vẫn duy trì việc dạy học trực tiếp bình thường.

Kiểm tra việc dạy học với học sinh mầm non 5 tuổi. Ảnh: Mỹ Hà

Qua nắm bắt tình hình dạy học thực tế ở các nhà trường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tiếp tục chỉ đạo các nhà trường làm tốt công tác phòng chống dịch. Trong quá trình dạy học, bên cạnh dạy các môn văn hóa, các nhà trường cũng cần tăng cường các hoạt động ngoài trời, khuyến khích các hoạt động theo nhóm nhỏ, không tập trung học sinh và trẻ quá lâu trong phòng kín.

Để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày hiệu quả, các nhà trường cũng cần cân nhắc và sớm tổ chức dạy học bán trú cho học sinh. Ngoài ra, cần quan tâm, chú ý đến đế độ dinh dưỡng cho học sinh, nhất là các nhóm thực phẩm giúp tăng cường sức đề kháng phòng ngừa dịch bệnh.

Giờ học thể dục của học sinh mầm non. Ảnh: Mỹ Hà

Thời điểm này, các nhà trường cũng cần phải xây dựng kế hoạch dạy và học, chuẩn bị ôn tập cho học sinh để kiểm tra đánh giá cuối năm và cố gắng bậc mầm non, tiểu học hoàn thành các nội dung của năm học trước ngày 30/6/2022, bậc THCS, THPT hoàn thành trước ngày 25/5/2022.