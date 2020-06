Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An yêu cầu xử lý nghiêm vụ học sinh đánh nhau ở Nam Đàn

Sự việc bắt đầu từ xích mích giữa em Nguyễn Thị Thu Hằng và em Nguyễn Thục Khánh cùng học lớp 8C, Trường THCS Hưng Thái Nghĩa (Nam Đàn). Trước đó vì mâu thuẫn nên Khánh đã nhiều lần dọa và đã có lần đánh em Hằng. Vì quá bức xúc, Hằng đã nhờ học sinh THPT đi đánh lại.

Chưa dừng lại ở đó, trưa 8/6/2020, tan học ở trường, các em Ngô Thị Hằng, Phan Thị Hoài Giang và một số học sinh khác cùng học lớp 8C đã lên nhà gặp Nguyễn Thị Thu Hằng ở xóm 9, xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn.

Công an huyện Nam Đàn làm việc với các đối tượng phát tán thông tin chưa chính xác. Ảnh: CA huyện Nam Đàn

Tại đây, 2 em Ngô Thị Hằng và Phan Thị Hoài Giang đã đánh em Nguyễn Thị Thu Hằng. Trong lúc 3 em nữ đánh nhau, nhiều em học sinh khác đứng ngoài xem, có em đã dùng điện thoại để quay video.

Ngày 15/6/2020, video clip dài 3 phút quay sự việc 3 em nữ học sinh THCS Hưng Thái Nghĩa đánh nhau được phát tán trên mạng xã hội. Đáng tiếc, lợi dụng vụ việc này, nhiều thông tin đăng tải không chính xác gây hoang mang trong dư luận quần chúng và nhiều ý kiến bình luận trái chiều. Trong đó có những ý kiến kèm nội dung bôi nhọ, hạ uy tín tập thể, giáo viên nhà trường.

Trước sự việc này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đàn đã có Công văn số 215 yêu cầu nhà trường báo cáo giải trình vụ việc; yêu cầu ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm và các cá nhân liên quan kiểm điểm.

Hình ảnh nữ sinh Trường THCS Hưng Thái Nghĩa đánh nhau (ảnh chụp lại từ clip).

Bên cạnh đó, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp Công an huyện, Công an xã trực tiếp chỉ đạo giải quyết vụ việc tại Trường THCS Hưng Thái Nghĩa. Công an huyện Nam Đàn cũng đã triệu tập bà N.T.T (sinh năm 1991) trú tại xã Nam Hưng, chủ sử dụng tài khoản Facebook "Duyên Phận Bỏ Sỉ" - người phát tán thông tin để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Lê Trung Sơn - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đàn cho biết: Trước đó, giáo viên chủ nhiệm lớp 8C đã biết sự việc xích mích nhưng không có giải pháp để phối hợp với gia đình và học sinh để giải quyết mâu thuẫn dẫn đến sự việc đáng tiếc xảy ra, nên chúng tôi đã tạm thời đình chỉ công tác chủ nhiệm của giáo viên này.