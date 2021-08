Sở Giao thông Vận tải Nghệ An hỗ trợ, trung chuyển công dân đạp xe từ TP Hồ Chí Minh về quê

TRƯỜNG HỢP "ĐẶC BIỆT"

Giữa trưa “nắng tháng Tám rám trái bưởi”, trong bộ quần áo bảo hộ, các cán bộ Thanh tra giao thông, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) có mặt tại chốt cầu Bến Thủy để hỗ trợ công dân đi xe đạp từ TP. Hồ Chí Minh về quê ở Phú Thọ để tránh dịch Covid-19.

Sau 17 ngày đạp xe đạp, trưa 25/8 công dân Lương Văn Lâm đã về đến cầu Bến Thủy 2. Ảnh: Thanh Lê Bước xuống xe trung chuyển từ Hà Tĩnh đến điểm chốt cầu Bến Thủy 2 là người đàn ông gầy gò, làn da cháy nắng, khuôn mặt khắc khổ, trông già hơn nhiều so với tuổi của mình cùng chiếc xe đạp cà tàng và một số đồ dùng cá nhân.



Sau khi dừng tại chốt, để đảm bảo an toàn trước khi lên xe, công dân được hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, test nhanh Covid -19 theo đúng quy định.

Cán bộ Thanh tra Sở GTVT Nghệ An giúp anh Lương Văn Lâm chuyển xe đạp và đồ dùng cá nhân lên xe trung chuyển. Ảnh: Thanh Lê

Qua tìm hiểu được biết, công dân Lương Văn Lâm, sinh năm 1974, quê ở xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ vào TP. Hồ Chí Minh làm thuê. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, không vợ con, anh đạp xe vào TP. Hồ Chí Minh nhờ người quen xin cho công việc.



Công việc hàng ngày của anh là trông coi công trình xây dựng, do dịch Covid-19 bùng phát, công trình anh trông coi phải nghỉ việc, không có việc làm, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, anh quyết định đạp xe đạp về quê ở Phú Thọ để tránh dịch.

Anh Lương Văn Lâm được hướng dẫn khai báo y tế vì anh không thể viết được bằng tay. Ảnh: Thanh Lê

Xuất phát từ quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh từ ngày 8/8, hành trang anh mang theo là chiếc xe đạp cà tàng, bộ quần áo anh mặc trên người đã sờn cũ, rách nát. "Hàng ngày tôi đạp xe từ 5h sáng, lúc nào mệt thì dừng chân, đi qua các cây xăng xin tắm nhờ, đến đêm ngủ trên đường. Số tiền trong người vẻn vẹn 300.000 đồng, tôi chỉ dành để mua nước uống". Quãng đường từ TP. Hồ Chí Minh về quê, thấy hoàn cảnh của anh, nhiều người dân hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu “ai cho gì thì ăn nấy”. Có 1 lần xe thủng lốp, không có chỗ vá, phải dắt suốt 1 ngày - anh Lâm kể về hành trình hồi hương của mình.

Nhân viên y tế test nhanh Covid-19 cho anh Lương Văn Lâm. Ảnh: Thanh Lê

Được tin anh Lương Văn Lâm đến địa phận tỉnh Nghệ An, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nghệ An Hoàng Phú Hiền đã chỉ đạo Thanh tra Giao thông bố trí xe trung chuyển đón công dân tại chốt kiểm soát cầu Bến Thủy 2 ra tới Thanh Hóa. Đồng thời, thông báo cho lực lượng chức năng Thanh Hóa để nhờ hỗ trợ tiếp.

Lực lượng Thanh tra giao thông chốt trực tại chốt Cầu Bến Thủy 2 cũng chuẩn bị cho anh suất cơm trưa; đồng thời tặng một ít tiền, nước uống và sữa trước khi xe chở công dân Lâm tiếp tục hành trình.



Thanh tra Sở GTVT Nghệ An tặng quà cho công dân Lương Văn Lâm. Ảnh: Thanh Lê

"Được Sở Giao thông Vận tải Nghệ An bố trí xe chở miễn phí như thế này tôi vui mừng lắm. Giờ không phải đạp xe đạp, ăn ngủ vất vưởng giữa đường nữa rồi” - anh Lâm xúc động nói.

Sở GTVT Nghệ An chuẩn bị cơm, nước uống, sữa cho anh Lương Văn Lâm. Ảnh: Thanh Lê

Được biết, trước đó, ngày 24/8, Sở GTVT Nghệ An đã bố trí xe đón 5 người dân cùng xe máy xuất phát từ cầu Bến Thủy 2 trở về Thanh Hóa.

Từ ngày 21- 22/8/2021 tại chốt cầu Bến Thủy 2 có 118 công dân từ miền Nam hồi hương về quê bằng xe máy. Sở GTVT đã huy động 1 xe tải để vận chuyển 4 xe máy (về Kỳ Sơn); 1 xe khách để vận chuyển 11 người (về Đô Lương, Tương Dương, Kỳ Sơn). Cùng với đó, Sở đã liên hệ với các địa phương để cử cán bộ đón người dân trở về theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

ĐÓN GẦN 2.000 CÔNG DÂN HỒI HƯƠNG

Từ ngày 1/8/2021 đến nay, tại cầu Bến Thủy 2 có một số người dân từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về quê bằng xe máy. Những người này đa số là lao động phổ thông, bị mất việc làm, không còn thu nhập, cuộc sống mưu sinh bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch bệnh.

Sở GTVT Nghệ An bố trí xe trung chuyển đón công dân Lương Văn Lâm đi xe đạp từ TP. Hồ Chí Minh về. Ảnh: Thanh Lê Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, từ ngày 1/8, Sở GTVT Nghệ An đã phối hợp với Hiệp hội vận tải ô tô Nghệ An, các doanh nghiệp vận tải và xe buýt, các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng như Quân đội, Công an, Y tế và UBND các huyện, thành phố, thị xã, tổ chức đón, đưa người dân về địa phương, nơi cách ly đảm bảo an toàn.



Trước khi được vận chuyển về địa phương, tất cả người lao động về quê bằng phương tiện xe máy khi qua điểm chốt cầu Bến Thủy đều được phân luồng để đảm bảo an ninh, an toàn; đồng thời được hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, test nhanh Covid-19 tại các điểm do UBND TP. Vinh, UBND huyện Hưng Nguyên chủ trì, bố trí.

Lực lượng Thanh tra giao thông (Sở GTVT Nghệ An) điều động trên 20 cán bộ, công chức ứng trực 24h/24 trong ngày tại cầu Bến Thủy 2. Ảnh: Thanh Lê Trong những ngày qua, Thanh tra Sở đã điều động trên 20 cán bộ, công chức ứng trực 24/24h trong ngày tại cầu Bến Thủy 2, phối hợp với Hiệp hội vận tải ô tô Nghệ An, các doanh nghiệp vận tải và xe buýt, các cơ sở đào tạo lái xe huy động hàng trăm lượt phương tiện xe khách và xe tải. Qua 2 đợt đã hỗ trợ hơn gần 2.000 công dân đi xe máy từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam về Nghệ An trở về địa phương, nơi cách ly an toàn.



Tại Cầu Bến Thủy 1 và 2, các điểm chốt đón người dân từ các tỉnh phía Nam đi xe máy về quê còn có sự tiếp sức của Đoàn Thanh niên Sở GTVT, Huyện đoàn Hưng Nguyên và các cán bộ sở, cán bộ địa phương để hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết như nước uống, thức ăn, sữa… cho người dân và cán bộ trực chốt.



Người dân được Thanh tra Sở hướng dẫn sắp xếp đồ đạc và lên xe khách để chở về tận địa phương, kèm theo đó xe tải cũng được huy động từ các doanh nghiệp vận tải, các cơ sở đào tạo lái xe để vận chuyển phương tiện xe máy và hành lý của người dân đảm bảo an toàn.