Kinh tế Sở Giao thông vận tải Nghệ An lắp đặt 3 biển chỉ dẫn trên đường N5 kéo dài Sau khi Báo Nghệ An phản ánh về việc nhiều người dân nhầm đường khi lưu thông trên tuyến đường N5 kéo dài, Sở Giao thông vận tải đã lắp đặt biển chỉ dẫn để người dân lưu thông đúng hướng.

Thời gian qua, đã xuất hiện tình trạng nhiều người dân Nghệ An khi lưu thông trên đường N5 kéo dài hướng lên huyện Tân Kỳ đã bị nhầm đường sang Nhà máy Xi măng Đô Lương do tuyến đường này có đoạn rẽ nhánh, chia 2 con đường đồng cấp, dễ gây nhầm lẫn, nhất là đối với những người mới đi lần đầu.

Sau khi Báo Nghệ An phản ánh về tình trạng người dân nhầm đường, cơ quan chức năng đã lắp đặt biển chỉ dẫn để người dân đi đúng hướng. Ảnh: Quang An

Trao đổi với P.V Báo Nghệ An, Sở Giao thông vận tải cho biết, sau khi Báo Nghệ An phản ánh về tình trạng nhiều người dân nhầm đường khi lưu thông trên tuyến đường N5 kéo dài, đơn vị đã chỉ đạo các lực lượng lắp đặt 3 biển chỉ dẫn tại 3 hướng, bao gồm: 2 biển hướng từ Quốc lộ 7A đi đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ) và ngược lại, 1 biển từ Nhà máy Xi măng Đô Lương trở ra. Điều này sẽ giúp người dân lưu thông đúng hướng.

Lắp đặt biển chỉ dẫn trên tuyến đường N5 kéo dài theo hướng từ huyện Tân Kỳ đi Quốc lộ 7A. Ảnh: Quang An

Cũng theo Sở Giao thông vận tải Nghệ An thì các biển chỉ dẫn là hạng mục nằm trong gói thầu thi công đường N5 kéo dài, hiện nay, công trình chưa bàn giao nên trước đây đơn vị chưa lắp đặt. Tuy nhiên, thực tế tuyến đường đã cơ bản hoàn thành, có lưu lượng xe cộ lớn lưu thông mỗi ngày và đã xuất hiện tình trạng người dân nhầm đường. Do đó, phải đẩy nhanh việc lắp đặt biển chỉ dẫn cho người dân lưu thông an toàn, thuận tiện. Dự kiến tuyến đường N5 kéo dài sẽ hoàn thiện và bàn giao trong cuối năm 2024.

Được biết, dự án đường N5 kéo dài nối từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương đến đường Hồ Chí Minh - Tân Kỳ có chiều dài 21 km. Trong đó, qua địa phận các xã Hòa Sơn, Thịnh Sơn, Bài Sơn, Giang Sơn Đông thuộc địa phận huyện Đô Lương (10,162 km); các xã Minh Thành, Thịnh Thành thuộc địa phận huyện Yên Thành (9,768 km); xã Kỳ Tân (1,43 km) thuộc huyện Tân Kỳ. Đường N5 kéo dài thiết kế quy mô cấp III đồng bằng, mặt đường rộng 12 m với tổng mức đầu tư gần 740 tỷ đồng.

Lắp đặt biển chỉ dẫn từ hướng Nhà máy Xi măng Đô Lương trở ra. Ảnh: Quang An

Đường N5 khi được thông xe toàn tuyến sẽ trở thành trục chính kết nối các huyện thuộc vùng kinh tế miền Tây Nghệ An như Tân Kỳ, Anh Sơn, Con Cuông, Kỳ Sơn... với Khu kinh tế Đông Nam đến cụm Cảng quốc tế Cửa Lò, từ đó nâng cao năng lực vận tải hàng hóa, thương mại, tạo cơ sở quan trọng trong việc thu hút đầu tư các dự án vào các khu kinh tế ở Đông Nam tỉnh Nghệ An; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vực dậy đời sống của miền Tây xứ Nghệ.