Sở Giao thông Vận tải Nghệ An tặng quà các xã nghèo huyện Kỳ Sơn

Hưởng ứng Thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón tết Nhâm Dần 2022 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, đoàn công tác của Sở Giao thông Vận tải đã về các xã Keng Đu, Mường Típ, huyện Kỳ Sơn chúc Tết và trao nhiều phần quà có ý nghĩa cho học sinh các trường học, UBND xã và các đơn vị đóng trên địa bàn các xã biên giới này.

Đoàn đã trao cho UBND xã và các đơn vị đóng trên địa bàn xã Keng Đu: Đồn Biên phòng, Trạm Y tế, trường học 200kg gạo, 50 cái chăn, 200 bộ đồ bảo hộ y tế, 50 triệu đồng tiền mặt và một số vật tư y tế khác.

Số tiền được tập thể cán bộ, công nhân viên chức của Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đóng góp.

Đoàn trao tặng quà cho học sinh xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: PV

Đây là hoạt động thường niên của Sở Giao thông Vận tải Nghệ An nhằm chia sẻ khó khăn với học sinh nghèo trong những ngày Tết đến, Xuân về, giúp các em đón một cái Tết ấm áp, ngập tràn yêu thương, đồng thời động viên, khích lệ để các em tiếp tục phấn đấu và rèn luyện,vươn lên trong cuộc sống, học tập.

Những phần quà trao tặng đã kịp thời chia sẻ, động viên, giúp địa phương và các đơn vị đóng trên địa bàn có Tết đầm ấm hơn và nỗ lực vươn lên trong năm mới, qua đó cũng góp phần cùng địa phương đảm bảo an sinh xã hội.

Trao tặng quà cho UBND xã Keng Đu. Ảnh: PV

Xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn là địa phương được Sở Giao thông Vận tải Nghệ An nhận giúp đỡ từ năm 2012 đến nay theo chủ trương mỗi cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ một xã nghèo của UBND tỉnh Nghệ An.

Chương trình “Tết cho người nghèo" do Sở Giao thông Vận tải Nghệ An tổ chức nhiều năm nay tại xã Keng Đu (Kỳ Sơn) là việc làm thường niên của đơn vị. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và tinh thần tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc, thể hiện trách nhiệm của ngành Giao thông Vận tải đối với cộng đồng xã hội, chung tay chăm lo cho người nghèo, những người thiếu may mắn trong xã hội có cái Tết đầy đủ, đầm ấm.