Sở GTVT Nghệ An: Sẽ thu hồi giấy phép nếu nhà xe không phục vụ nhân dân

Như Báo Nghệ An đã đưa tin, trong 2 ngày 3-4/3 vừa qua, hàng loạt doanh nghiệp vận tải, nhà xe chạy tuyến cố định đường 7 đã đồng loạt bãi bến , để phản đối xe dù, xe chạy vượt tuyến tranh giành khác, gây ra sự cạnh tranh không công bằng.

Bên cạnh đó, đại diện các HTX cũng đã nhận một phần trách nhiệm của mình khi để xảy ra tình trạng vừa qua, đồng thời cam kết sẽ thường xuyên nắm bắt các khó khăn, tồn tại, bất cập trong quá trình hoạt động của các xã viên, lái xe và kịp thời phản ánh về Sở GTVT để xử lý theo quy định. Nếu doanh nghiệp, HTX để xảy ra tình trạng lái xe tự ý dừng hoạt động do các khó khăn, vướng mắc mà không báo cáo kịp thời về Sở GTVT thì doanh nghiệp, đơn vị sẽ chịu trách nhiệm.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hiệp hội vận tải Nghệ An kiến nghị lãnh đạo Sở GTVT xử lý dứt điểm tình trạng xe dù, xe vượt tuyến. Ảnh: Tiến Đông

Tại buổi đối thoại , đại diện các doanh nghiệp vận tải cố định tuyến đường 7 tiếp tục nêu lên những kiến nghị, đối với lãnh đạo Sở GTVT về vấn đề xe dù, xe vượt tuyến trong thời gian qua liên tục chạy lên tranh giành khách, gây nên tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Lãnh đạo Sở GTVT Nghệ An chủ trì buổi đối thoại với các đơn vị vận tải cố định tuyến đường 7. Ảnh: Tiến Đông

Đại diện các lái xe tiếp tục nêu ý kiến với lãnh đạo Sở GTVT Nghệ An. Ảnh: TĐ

Sau khi lắng nghe các ý kiến từ HTX, doanh nghiệp, lái xe, ông Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở GTVT Nghệ An đã nhận một phần trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng vừa qua. Đồng thời, cam kết với các doanh nghiệp sẽ tiếp tục cử 2 đội thanh tra cắm chốt một thời gian để xử lý đối với các xe dù, xe vượt tuyến. Sở GTVT sẽ tiếp tục làm việc với Công an tỉnh để đề nghị Công an các huyện xử lý nghiêm đối với những xe vi phạm hành trình. Tăng cường giám sát hành trình để kiểm tra, xử lý.