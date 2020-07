Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An thăm, tặng quà thương binh nặng

(Baonghean.vn) - Nhân Kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh liệt sỹ, ngày 27/7, Đoàn công tác do đồng chí Đoàn Hồng Vũ – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐTB &XH dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà các thương, bệnh binh Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An và Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An.