Số lượng F1 liên quan đến quán karaoke ở Hà Tĩnh nhiều, TP. Vinh cấp tốc mở thêm khu cách ly

Sáng 13/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An công bố thêm 27 ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn, trong đó, có 2 ca bệnh liên quan đến quán karaoke An Hồng, địa chỉ ở khối 1, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Ca bệnh thứ nhất là người đàn ông 30 tuổi, có địa chỉ ở xã Hưng Lợi (Hưng Nguyên), nhưng đang tạm trú ở phường Trung Đô (TP. Vinh). Người này là khách từng tới hát tại quán karaoke An Hồng.

Bệnh nhân thứ hai là một bé trai 8 tuổi, cũng trú ở phường Trung Đô.

Theo ông Trần Quảng Đại - Chủ tịch UBND phường Trung Đô thì bé trai này có bố là khách từng tới hát ở quán karaoke An Hồng. Một ngày trước, người bố bị phát hiện mắc Covid-19, xét nghiệm những người liên quan thì ghi nhận thêm 1 người con cũng dương tính. "Hiện nay, trên địa bàn phường Trung Đô đã có tới 4 bệnh nhân liên quan đến quán karaoke An Hồng", ông Đại nói.

Như vậy, đến nay trên địa bàn TP. Vinh đã ghi nhận 6 người mắc Covid-19 liên quan quán karaoke An Hồng. Trong đó, có 2 bệnh nhân là nữ nhân viên phục vụ của quán, thuê nhà ở trọ tại phường Hà Huy Tập.

Khách sạn Quyết Thành đã được trưng dụng làm chỗ cách ly. Ảnh: Tiến Hùng Theo báo cáo của TP. Vinh, do số lượng F1 liên quan đến các trường hợp đi hát tại quán karaoke An Hồng tương đối nhiều, ngay trong đêm 12/11, thành phố đã phải cấp tốc mở thêm khu cách ly tập trung tại khách sạn Quyết Thành.



Tính đến tối 12/11, trên địa bàn TP. Vinh có 471 trường hợp là F1, trong đó, 122 người được cách ly đặc biệt tại nhà. Số còn lại phải vào khu cách ly tập trung.

Bà Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh cho biết, hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang rốt ráo truy vết những người đã từng đến quán karaoke An Hồng hát để đưa đi cách ly tập trung kịp thời. "Hiện tại chúng tôi chưa có số liệu chính thức vì vẫn đang truy vết, tuy nhiên, bước đầu cho thấy cũng khá đông", bà Tú nói.

Quán karaoke An Hồng nằm bên Quốc lộ 1A, ngay dưới chân cầu Bến Thủy 2. Do TP. Vinh, các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên ở cấp độ 2 nên đến nay, các dịch vụ như karaoke, quán bar... vẫn chưa được phép hoạt động trở lại. Vì thế, lượng khách ở các địa phương này qua các quán karaoke tại huyện Nghi Xuân hát khá đông. Qua kiểm tra camera, từ ngày 3- 11/11, có 110 đoàn khách tới quán này để hát. Trong đó, phần lớn đến từ TP. Vinh và huyện Hưng Nguyên. Chỉ tính riêng tại xã Hưng Lợi (Hưng Nguyên), ông Phan Hữu Đạo - Chủ tịch UBND xã cho biết, đã truy vết được 15 người từng hát karaoke ở quán An Hồng. Tất cả những người này đều đã được đưa đi cách ly tập trung.