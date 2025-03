Sở Nội vụ Nghệ An công bố quyết định tổ chức bộ máy và công tác cán bộ

Chiều 3/3, Sở Nội vụ Nghệ An tổ chức hội nghị công bố quyết định tổ chức bộ máy và cán bộ.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh chuyên trách. Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ Nghệ An đã công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thành lập Sở Nội vụ trên cơ sở hợp nhất Sở Nội vụ và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ (cũ) giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ.

4 đồng chí giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ gồm: Đậu Đình Dương - nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ (cũ), Nguyễn Thị Mai Thương - nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ (cũ), Vi Ngọc Quỳnh - nguyên Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ), Lê Văn Lĩnh - nguyên Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Hội nghị đã công bố các quyết định thành lập các phòng thuộc Sở và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Theo đó, Sở Nội vụ Nghệ An có tổng số 87 công chức; 8 hợp đồng, 160 viên chức với các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ gồm: Văn phòng; Thanh tra Sở; Phòng Thi đua - Khen thưởng (trên cơ sở tổ chức lại Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh).

Ngoài 3 phòng trên, cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ còn có 07 phòng chuyên môn tại cơ quan Sở, gồm:

- Phòng Tổ chức biên chế & Tổ chức Phi Chính phủ;

- Phòng Công chức, viên chức;

- Phòng Xây dựng chính quyền;

- Phòng Cải cách hành chính;

- Phòng Người có công;

- Phòng Lao động - Việc làm - An toàn lao động;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Các đơn vị trực thuộc Sở gồm:

+ Trung tâm lưu trữ lịch sử;

+ Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An;

+ Trung tâm Điều dưỡng Người có công với cách mạng Nghệ An;

+ Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào;

+ Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An;

+ Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An.

Trong thời gian tới, sẽ tiến hành việc hợp nhất Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An với Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An thành Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh.