Thời sự Sở Nội vụ Nghệ An đã tiếp nhận 16 hồ sơ để thẩm định điều động, biệt phái cán bộ tỉnh về cấp xã Thông tin này được nêu trong báo cáo gửi Thường trực HĐND tỉnh tại phiên giải trình về công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, trụ sở, tài sản công và điều kiện làm việc của chính quyền cấp xã vừa qua.

Cán bộ, công chức phường Thành Vinh làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Ảnh: Thành Duy

Thực hiện Kết luận số 586-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “giao các sở, ban, ngành khối Nhà nước lập danh sách tối thiểu 5% cán bộ, công chức trong biên chế cơ quan, đơn vị để điều động, biệt phái, tăng cường về các xã khó khăn trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ”, Sở Nội vụ tổng hợp danh sách 29 cán bộ, công chức, viên chức điều động, biệt phái, tăng cường (đợt 1) gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Kết luận số 599 giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện của 22/29 cán bộ, công chức, viên chức có tên trong danh sách đăng ký tăng cường cơ sở trên; đồng thời rà soát vị trí việc làm còn thiếu ở khối chính quyền các xã, phường để thực hiện việc điều động, biệt phái về các xã còn khó khăn trong sắp xếp cán bộ, công chức bảo đảm đúng quy trình, quy định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo này, Sở Nội vụ đã ban hành công văn gửi các sở, ngành cấp tỉnh gửi các sở, ngành đề nghị thông báo cho các cá nhân thuộc đơn vị mình có tên trong danh sách kèm theo tại Kết luận 599-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy lập hồ sơ cá nhân gửi Sở Nội vụ thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện để thực hiện việc điều động, biệt phái về các xã còn khó khăn trong sắp xếp cán bộ, công chức bảo đảm đúng quy trình quy định.

Đến thời điểm báo cáo Thường trực HĐND tỉnh (28/10/2025), Sở Nội vụ đã tiếp nhận được 16/22 hồ sơ công chức, viên chức để thẩm định tiêu chuẩn điều động, biệt phái.

Đồng thời, Sở Nội vụ đã đề nghị các sở, ngành cấp tỉnh tiếp tục thực hiện rà soát lập danh sách tối thiểu 5% cán bộ, công chức trên tổng số biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao năm 2025 cho cơ quan, đơn vị để tiếp tục thực hiện điều động, biệt phái.

Để đảm bảo việc bố trí đúng nhu cầu thực tế của địa phương, Sở Nội vụ cũng đã ban hành công văn gửi UBND các phường, xã yêu cầu khẩn trương rà soát, cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã trên hệ thống phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An để rà soát vị trí việc làm còn thiếu ở khối chính quyền các xã, phường.