Sở Nội vụ Nghệ An đề cập phương án giải quyết gần 800 cán bộ, công chức cấp xã dôi dư

Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên thảo luận tại hội trường. Ảnh: Thành Cường

Theo đại biểu Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ, cách đây 3 năm, đón đầu các chủ trương về tinh giản biên chế, Sở Nội vụ đã có chủ trương “đóng cửa” với các địa phương trong việc tuyển dụng công chức cấp xã. Tuy nhiên, hiện nay, thông qua thực hiện các chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, chủ trương đưa công an chính quy về xã và thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ (so với Nghị định 92/2009/NĐ-CP, mỗi xã, phường, thị trấn giảm 2 cán bộ, công chức); toàn tỉnh vẫn đang dôi dư 784 cán bộ, công chức.

Để giải quyết số cán bộ, công chức dôi dư, trên cơ sở tham mưu của Sở Nội vụ, ngày 05 tháng 5 năm 2020 UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 2714, trong đó có nội dung ưu tiên bố trí các chức danh công chức sang các chức danh cán bộ ở những nơi còn khuyết gắn với kiện toàn nhân sự các tổ chức trong hệ thống chính trị nhân dịp Đại hội Đảng các cấp 2020 - 2025 (không giới thiệu bầu các chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở những xã còn thừa công chức theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP); đồng thời tiếp tục tạm dừng tuyển dụng công chức cấp xã, thực hiện sắp xếp, bố trí, điều động công chức vào các chức danh công chức trong từng xã, thị trấn theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP để nhằm giảm dần cán bộ, công chức theo lộ trình đúng quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.

Giám đốc Sở Nội vụ Lê Đình Lý giải trình làm rõ những bất cập trong việc sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư. Ảnh: Thành Cường

Giám đốc Sở Nội vụ cùng thừa nhận, thực hiện sắp xếp, bố trí, điều động cán bộ, công chức dôi dư vào các chức danh công chức còn thiếu trong nội bộ từng xã, thị trấn hiện nay trong thực tiễn đang đặt ra một số bất cập do trái ngành, trái nghề. Ví dụ, chức danh trưởng công an xã được đào tạo trung cấp công an, trung cấp an ninh được điều chuyển sang công chức tư pháp hay văn phòng thống kê.

Giám đốc Sở Nội vụ cũng khẳng định, hiện tại do cán bộ, công chức dôi dư nên không thể tuyển dụng công chức mới, vì vậy, giải pháp cho vấn đề này là các địa phương cần quan tâm tạo điều kiện để cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ dài hạn và ngắn hạn để đạt được mục tiêu chung từng bước giảm dần cán bộ, công chức theo lộ trình.

Giám đốc Sở Nội vụ Lê Đình Lý cũng cho rằng, việc xử lý cán bộ, công chức dôi dư cần có thời gian, thực hiện lộ trình giảm dần theo đúng thời gian mà Trung ương đặt ra; đồng thời đề nghị chính quyền các địa phương cần nêu cao vai trò, trách nhiệm trong xử lý bài toán dôi dư cán bộ, công chức.

Nhiều ý kiến đề xuất cần quan tâm xử lý cán bộ, công chức dôi dư một cách khoa học và hiệu quả. Ảnh: Mai Hoa Ngoài vấn đề nêu trên, Giám đốc Sở Nội vụ cũng đã giải trình làm rõ vì sao người giữ chức danh Bí thư Đảng ủy khi kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND xã không được hưởng phụ cấp như trước đây. Cụ thể, tại điều 10, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP đã quy định rõ về phụ cấp kiêm nhiệm chức danh, đối với cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 1 người trong số lượng quy định tối đa của Nghị định số 34 (xã loại 1 là 23 người, xã loại 2 là 21 người, xã loại 3 là 19 người, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm gồm 50% mức lương (bậc 1), cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức danh kiêm nhiệm. Đối với trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh (kể cả trường hợp Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân) cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm.



Và thực tế hiện nay, ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn, số lượng cán bộ, công chức đều chưa đảm bảo đúng quy định theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP nên chức danh Bí thư Đảng ủy xã kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND xã không được hưởng chế độ kiêm nhiệm như trước đây.