Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất phương án xử lý vụ giáo viên mượn đất nhà trường không chịu trả

Việc cấp bìa đỏ cho nhà trường là đúng quy định

Ngày 19/4, một lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, đơn vị vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc rà soát hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ) tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh. Động thái này được đưa ra sau khi Thanh tra tỉnh có văn bản cho rằng, thời điểm năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị UBND tỉnh công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường PTTH Dân tộc nội trú mà chưa báo cáo và đề nghị UBND tỉnh quyết định xử lý đối với phần diện tích mà 5 gia đình giáo viên đang sử dụng làm nhà ở là chưa đảm bảo theo quy định

Phản hồi về vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hồ sơ cấp bìa đỏ cho Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An năm 2019 được thực hiện theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 (được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019) của UBND tỉnh.

Thành phần hồ sơ đề nghị rà soát, cấp bìa đỏ do Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An lập đã đầy đủ theo quy định tại Điều 8, Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Khoản 1, Điều 5, Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh Nghệ An.

Công trình ký túc xá học sinh nguy cơ chậm tiến độ do giáo viên mượn đất nhà trường nhưng không chịu trả lại. Ảnh: Tiến Hùng

Về trình tự thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng, theo quy định, sau khi nhận được hồ sơ của Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An, Sở Tài nguyên và Môi trường đã giao Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh phối hợp với UBND phường Hà Huy Tập, UBND thành phố Vinh và Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An tổ chức kiểm tra hiện trạng và lập biên bản kiểm tra. Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định và trình UBND tỉnh công nhận quyền sử dụng đất và cấp bìa đỏ cho Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An với diện tích 11.234 m2.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh, tại thời điểm thực hiện cấp bìa đỏ, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền chưa thực hiện việc kê khai, rà soát và tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý phần diện tích đất có các nhà tập thể mà Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh cho các hộ gia đình mượn nhà để ở. Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng, theo kết quả kiểm tra, báo cáo của UBND thành phố Vinh, toàn bộ phần diện tích đất có 5 nhà ở tập thể của Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh hiện nay là một phần diện tích khu đất của nhà trường đã được UBND tỉnh cho phép sử dụng từ năm 1984. Bản đồ địa chính đo đạc qua các thời kỳ đều xác định chủ sử dụng đất là Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh. Do đó, UBND phường Hà Huy Tập và UBND thành phố Vinh xác định chủ sử dụng đất đối với phần diện tích đất có 5 nhà ở tập thể là đất của Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An.

“Do đó, việc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh công nhận quyền sử dụng đất và cấp bìa đỏ cho Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An bao gồm cả phần diện tích đất có 5 nhà tập thể của nhà trường, với tổng diện tích 11.385,5 m2 là đúng”, Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định.

Đến nay, 3 hộ giáo viên đã chịu bàn giao mặt bằng. Ảnh: Tiến Hùng

Đề xuất phương án xử lý

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cho rằng, việc kê khai, rà soát của Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh và kiểm tra hiện trạng của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, UBND thành phố Vinh, UBND phường Hà Huy Tập có sự thiếu sót trong việc kê khai, xử lý đối với 5 gian nhà tập thể là chưa đúng hiện trạng sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 43. Trách nhiệm trước hết thuộc về Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh trong quá trình kê khai hồ sơ đề nghị cấp bìa đỏ không báo cáo đầy đủ thông tin và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trong quá trình kiểm tra hiện trạng không báo cáo đầy đủ hiện trạng đối với phần diện tích đất khu tập thể mà 5 hộ đang quản lý sử dụng.

“Tuy nhiên, hiện nay, sau khi nhận được đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Kỳ thì UBND thành phố Vinh, UBND phường Hà Huy Tập đã kiểm tra, rà soát các nội dung về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của 5 hộ gia đình, cá nhân. Theo đó, UBND thành phố Vinh, UBND phường Hà Huy Tập kết luận, khẳng định, toàn bộ phần diện tích đất có 5 nhà tập thể mà các hộ gia đình đang quản lý, sử dụng là một phần diện tích thuộc khu đất đã được UBND tỉnh cho phép nhà trường sử dụng từ năm 1984. Do đó, việc thiếu sót trong quá trình kê khai, rà soát công nhận quyền sử dụng đất năm 2019 không làm thay đổi kết quả cấp bìa đỏ cho Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An hiện nay. Toàn bộ diện tích đủ điều kiện cấp bìa đỏ cho Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An; 5 hộ gia đình sử dụng đất tại khu tập thể (trong đó có ông Nguyễn Văn Kỳ) không có quyền sử dụng đất đối với vị trí đất đang sử dụng”, văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường nêu.

Mặt khác, theo quy định tại Khoản 2, Điều 106, Luật Đất đai 2013, việc thiếu sót trong kê khai, kiểm tra hiện trạng không dẫn đến sai diện tích sử dụng đất, đối tượng sử dụng đất thì không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp. Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh giữ lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An.

Những ngôi nhà này đều nằm trong khuôn viên nhà trường. Ảnh: Tiến Hùng

Về việc phương án xử lý đối với phần diện tích đất Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh đã cho các hộ mượn để xây dựng nhà ở, Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng, nội dung này, tại Thông báo số 125/TB-UBND ngày 22/02/2024 của UBND tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 2 năm 2024 đã kết luận như sau:

“1. Các nội dung khiếu nại, kiến nghị của công dân đã được UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành có liên quan và UBND thành phố Vinh kiểm tra, rà soát và đã có kết luận, trả lời không có căn cứ để giải quyết và không đủ điều kiện để được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật…

2. Đối với hoàn cảnh của gia đình ông Nguyễn Văn Kỳ, giao UBND thành phố Vinh căn cứ các quy định tại Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh để xem xét, kiến nghị giao đất ở không qua đấu giá QSD đất nếu đủ điều kiện theo quy định”.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND TP. Vinh sau đó đã rà soát. Ngày 22/3, UBND TP .Vinh có văn bản trả lời, trường hợp ông Nguyễn Văn Kỳ đủ điều kiện để được giao đất ở không qua đấu giá theo Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh. (Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế).

Tuy nhiên, đến nay Quyết định số 78 đã hết hiệu lực thi hành (tại Quyết định số 05/QĐ ngày 18/3/2024). Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh cho phép UBND thành phố Vinh tiếp tục áp dụng Quyết định số 78/2014/QĐ- UBND ngày 27/10/2014 để giải quyết quyền lợi của công dân (do nội dung này đã được UBND tỉnh cho ý kiến giải quyết tại Thông báo 125/TB-UBND ngày 22/02/2024 – trước ngày Quyết định số 05/QĐ ngày 18/3/2024 có hiệu lực thi hành là 01/4/2024).