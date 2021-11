Sở thích khác người của ông trùm đường dây đánh bạc 14 nghìn tỷ đồng

Ngày 8/11, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây đánh bạc 14.000 tỷ đồng vừa được Công an huyện phối với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá.

Trước đó, ngày 4/11, gần 200 CBCS đã đồng loạt vào cuộc làm việc, triệu tập, bắt giữ 23 đối tượng, thu giữ 4 ô tô hạng sang, nhiều máy tính, thẻ ngân hàng và đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Quá trình đấu tranh làm rõ, đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này là Phạm Công Anh, SN 1979, ở tỉnh Lạng Sơn.

Phạm Công Anh mới chỉ học hết lớp 5/12, từng có tiền án 4 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích ".