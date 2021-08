Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tặng quà các bệnh viện dã chiến

Để kịp thời động viên, chung tay cùng với các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ đời sống tinh thần cho người dân đang cách ly, điều trị tại các khu cách ly tập trung và bệnh viện dã chiến, sáng 29/8, đoàn công tác của Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An do đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà tại các bệnh viện dã chiến, trạm xá đang điều trị bệnh nhân Covid-19, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trao quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện Dã chiến số 4. Ảnh: Thu Thủy

Tại các cơ sở này, đoàn đã trao tặng các phần quà gồm: Xe đạp tập thể dục, tủ sách với 150 đầu sách, bàn bóng bàn, tạ, dây nhảy thể dục, sữa cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, trực tiếp tham gia điều trị và phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 và hỗ trợ các bệnh viện dã chiến, nơi thu dung, điều trị bệnh nhân cũng như lực lượng bổ sung cho tuyến đầu chống dịch.

Trao quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Trạm xá xã Nghi Phú. Ảnh: Thu Thủy

Tại những nơi đến thăm, đoàn đã động viên các y, bác sĩ, những lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn, nguy hiểm của các lực lượng đang ngày đêm nỗ lực để điều trị bệnh nhân Covid-19; bày tỏ mong muốn các lực lượng tiếp tục khắc phục khó khăn, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng địa phương sớm đẩy lùi đại dịch./.