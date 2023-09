Sở Y tế công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trong ngày 18/9, Sở Y tế Nghệ An đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Sở Y tế Nghệ An và Phó Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An.

Chiều 18/9, Sở Y tế Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tất Ngọc (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An) giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An.

Dược sĩ chuyên khoa 2 Trần Minh Tuệ trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An cho Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tất Ngọc. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu tại buổi lễ, Dược sĩ chuyên khoa 2 Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An chúc mừng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An có thêm Phó Giám đốc mới. Phó Giám đốc Sở Y tế nêu rõ: Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tất Ngọc là một cán bộ y tế được đào tạo bài bản, có tư cách đạo đức tốt, đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý tại khoa Phẫu thuật thần kinh - cột sống, phòng Tổ chức cán bộ, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Ở các cương vị, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tất Ngọc luôn nỗ lực phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, để lại nhiều dấu ấn về chuyên môn, công tác chỉ đạo điều hành tại các khoa, phòng và trung tâm…, được bệnh nhân, đồng nghiệp và người dân tin yêu.

Trên cương vị và nhiệm vụ mới, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tất Ngọc cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng, tích cực học tập về công tác quản lý Bệnh viện; cùng với Ban Giám đốc Bệnh viện tăng cường đoàn kết, cộng sự, nêu gương, xây dựng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình ngày càng phát triển, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Hoa - Giám đốc Sở Y tế trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Sở Y tế cho Thạc sĩ, Bác sĩ Hồ Giang Nam - Nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Trong sáng cùng ngày, Sở Y tế Nghệ An cũng đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm của Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Sở Y tế cho Thạc sĩ, Bác sĩ Hồ Giang Nam - nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Hoa - Giám đốc Sở Y tế chúc mừng Thạc sĩ, Bác sĩ Hồ Giang Nam được bổ nhiệm với cương vị Chánh Văn phòng Sở Y tế.

Thạc sĩ, Bác sĩ Hồ Giang Nam là cán bộ được đào tạo bài bản, có gần 14 năm công tác ở 2 đơn vị là Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An; có kinh nghiệm công tác, quản lý ở nhiều vị trí khoa phòng; luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An mong muốn trên cương vị mới Thạc sĩ, Bác sĩ Hồ Giang Nam tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực quản lý, điều hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ, có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành Y tế./.