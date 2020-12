Sở Y tế Nghệ An ban hành công văn khẩn tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Sáng 4/12, Sở Y tế Nghệ An ban hành Công văn số 4416/SYT-NVY về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 gửi Trường Đại học Y khoa Vinh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở khám, chữa bệnh trong, ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.



Sở Y tế Nghệ An đề nghị Trường Đại học Y khoa Vinh phối hợp cùng Sở Y tế Nghệ An và các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn cho các sinh viên y khoa năm thứ 4 - 5 về hoạt động phòng, chống dịch Covid-19; sẵn sàng triển khai thực hiện nhiệm vụ trong trường hợp dịch Covid-19 lây lan rộng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Tham mưu xây dựng các phương án, kịch bản, diễn tập phòng, chống dịch theo các phương án cụ thể khi tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người trên địa bàn; tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống dịch đối với các địa điểm có nguy cơ cao; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các trường hợp không thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng, nơi tập trung đông người.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chuẩn bị kế hoạch xét nghiệm trên diện rộng khi có yêu cầu về phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm các quy trình về quản lý nhập cảnh, kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu; theo dõi, cập nhật tình hình sức khỏe của người nhập cảnh hằng ngày trong thời gian cách ly, giám sát y tế; rà soát, kiểm tra chặt chẽ giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 đối với tất cả các trường hợp là chuyên gia nhập cảnh từ nước ngoài.



Sở Y tế Nghệ An đề nghị Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã: Chỉ đạo các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn chủ trì triển khai thực hiện khai báo y tế, xác minh, lập danh sách các trường hợp đến, lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh đã trở về địa phương trên mọi phương tiện, đề nghị tự theo dõi sức khỏe; các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh hoặc các khu vực có nguy cơ cao theo các thông báo của Bộ Y tế phải được theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe, xét nghiệm sàng lọc và cách ly y tế phù hợp.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn; tuyệt đối không để lây nhiễm trong các cơ sở cách ly và từ cơ sở cách ly ra ngoài cộng đồng, đặc biệt, khi thực hiện cách ly tại các cơ sở lưu trú, khách sạn hay các đơn vị cách ly ngoài quân đội; xử lý nghiêm các trường hợp khai báo y tế không trung thực, không thực hiện cách ly theo quy định.

Ở thời điểm này, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã đều kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của mình; thành lập đội phản ứng nhanh, sẵn sàng ứng phó các tình huống dịch. Tại Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, bệnh nhân đến khám bệnh đều được cán bộ y tế đo thân nhiệt và rửa tay bằng nước sát khuẩn. Ảnh tư liệu P.V

Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã tham mưu UBND huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo tổ chức kiểm tra, quyết liệt đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra, thực hiện "5K" trong phòng, chống dịch bệnh như khuyến cáo của Bộ Y tế; trước hết là việc đeo khẩu trang bắt buộc, khử khuẩn tại các khu vực cách ly, các khu dân cư tập trung, nơi công cộng như: chợ, siêu thị, trường học, cơ sở sản xuất, bến xe, bến cảng, sân bay, ga tàu..., trên các phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Các cơ sở lưu trú, trường học, khám, chữa bệnh thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn phòng, chống dịch, công khai kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch;

Sở Y tế Nghệ An yêu cầu cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập: Tiếp tục triển khai thực hiện đánh giá theo “Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”, “Bộ Tiêu chí phòng khám an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”; thực hiện nghiêm khâu sàng lọc, phân luồng, cách ly, xét nghiệm tất cả các trường hợp nghi ngờ; rà soát các khoa có người bệnh có nguy cơ cao như hồi sức tích cực, khoa điều trị người cao tuổi, chạy thận nhân tạo, tim mạch, hô hấp… kiểm soát chặt người vào, ra, không để hoặc hạn chế tối đa việc người nhà người bệnh chăm sóc.

CDC Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh tư liệu Thành Cường

Cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tư vấn, khám, chữa bệnh; yêu cầu tất cả các nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà đến thăm, chăm sóc phải thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu sử dụng thiết bị di động thông minh; có hình thức phân luồng ưu tiên đối với người đến khám, điều trị đã thực hiện việc cài đặt và bật ứng dụng truy vết; mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đăng ký lịch khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, khám bệnh từ xa; cập nhật phác đồ điều trị, dự trữ thuốc, vật tư, thiết bị chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19; chuẩn bị cơ sở điều trị dự phòng khi dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn, khi phong tỏa bệnh viện.