Sở Y tế Nghệ An khảo sát, hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh sau lũ

Trong ngày 2/11, Sở Y tế Nghệ An tổ chức 2 đoàn công tác kiểm tra, hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra. Đoàn công tác do PGS.TS Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An dẫn đầu đã về kiểm tra tại các huyện Nam Đàn, Thanh Chương và Đô Lương