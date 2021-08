Sở Y tế Nghệ An không đồng ý đề xuất cho người ngoài vào TP. Vinh để tiêm vắc-xin

Sáng 29/8, một lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết, đơn vị này đã có công văn phản hồi TP. Vinh về việc tổ chức tiêm vắc-xin cho các đối tượng ngoài thành phố.

Theo đó, Sở Y tế Nghệ An thống nhất phương án 2 theo đề xuất của UBND TP. Vinh. Sở Y tế sẽ điều chuyển vắc-xin cho các trường hợp cơ quan, đơn vị không đến được các điểm tiêm trên địa bàn TP. Vinh theo kế hoạch, có nhu cầu chuyển địa điểm tiêm về trung tâm y tế hoặc cơ sở y tế phù hợp trên địa bàn các huyện, thị xã.

Tính đến nay, toàn tỉnh Nghệ An đã tiêm 167.228 mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó có hơn 23.000 người đã tiêm đủ 2 mũi. Ảnh: Tiến Hùng Sở Y tế sẽ chỉ đạo các điểm tiêm tổng hợp các cơ quan, đơn vị điều chuyển tiêm về các huyện, thị xã để điều tiết vắc-xin kịp thời theo quy định.



Tính đến nay, tỉnh Nghệ An đã tiêm được 167.228 mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó có hơn 23.000 người đã tiêm đủ 2 mũi. Hiện nay, tỉnh Nghệ An đang triển khai đợt tiêm vắc-xin mới, trong đó nhiều người gặp khó khăn khi trú tại huyện, thị như Cửa Lò, Hưng Nguyên, Nghi Lộc… đã đến thời hạn tiêm mũi 2 nhưng không thể qua chốt để vào thành phố Vinh tiêm.

Trước tình hình đó, TP. Vinh đã đề xuất 2 phương án. Trong đó, phương án thứ nhất là cho phép những người có thông báo tiêm được phép vào thành phố với nguyên tắc “một cung đường, hai điểm đến”, và có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 24 giờ.

Theo thống kê trên Cổng thông tin tiêm chủng Quốc gia, tính đến sáng 29/8, đã có hơn 19,5 triệu liều vắc-xin Covid-19 được tiêm chủng trên toàn quốc. Trong đó, 10 địa phương có tỷ lệ tiêm cao nhất là Bắc Giang, Đồng Tháp, Bình Phước, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Cà Mau, Bắc Ninh, TP. HCM, Điện Biên, Lâm Đồng.

Bộ Y tế dự kiến phân bổ cho Nghệ An gần 4,3 triệu liều vắc-xin từ nay đến hết năm 2021. Điều đó đồng nghĩa với việc 2,15 triệu người dân Nghệ An sẽ hoàn thành tiêm chủng vắc-xin Covid-19 ngay trong năm nay (tương đương với 92% trên tổng số những người đủ 18 tuổi trở lên). Tuy nhiên, tính đến nay Nghệ An mới chỉ được phân bổ hơn 190.000 liều vắc-xin.