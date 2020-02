Sở Y tế Phú Thọ lên tiếng về báo cáo 'lái xe khách Nghệ An bị cách ly vì nghi nhiễm Covid -19'

Sáng 15/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa hoàn tất lấy mẫu bệnh phẩm của 3 người thuộc Công ty TNHH VTHK Vinh Chung để đưa ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm Covid -19. Đây là những tài xế và phụ xe phục vụ trên chuyến xe Nghệ An - Vĩnh Phúc trong ngày 1/2.

Động thái này diễn ra sau khi Ban Quản lý bến xe khách Phú Thọ có báo cáo gửi cơ quan chủ quản cho rằng, các tài xế và phụ xe của nhà xe này đã bị cách ly, nghi do lây nhiễm Covid -19.

Chiếc xe này hiện đã dừng hoạt động, phun hóa chất khử trùng. Ảnh: CTV Tuy nhiên, sáng nay Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ bến xe về việc báo cáo hiện tượng nghi lây nhiễm trên xe ô tô khách 29B-203.91 chạy tuyến Bến xe Cửa Lò, Nghệ An - Bến xe Việt Trì, Phú Thọ, đơn vị đã đề nghị Trung tâm Y tế thành phố Việt Trì phối hợp Ban Quản lý bến xe khách tỉnh Phú Thọ và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, xác minh thông tin và chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cần thiết, kịp thời.



Qua kết quả điều tra, xác minh thì thông tin trên là không đúng sự thật. Trên chuyến xe BKS 29B-203.91 di chuyển ngày 01/2/2020 từ Việt Trì vào Cửa Lò không có bệnh nhân nhiễm Covid-19 như thông tin người dân cung cấp. 2 lái xe và 2 phụ xe trên ô tô khách trên tới nay vẫn không có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm Covid-19.

Công văn của Ban Quản lý bến xe khách Phú Thọ. Một ngày trước, Sở Y tế Phú Thọ cũng đã có công văn gửi Sở Giao thông Vận tải tỉnh này chỉ đạo Ban Quản lý xe khách và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thực hiện nghiêm một số yêu cầu sau, trang bị đầy đủ khẩu trang, nước sát khuẩn tay nhanh, dung dịch súc miệng cho lái xe, phụ xe và hành khách. Đặc biệt, không tung tin đồn thất thiệt gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.



Trong khi đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Phú Thọ, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An cũng đã đề nghị nhà xe tạm dừng hoạt động, phun hóa chất khử trùng.

Trước đó, ngày 12/2, Ban Quản lý bến xe khách Phú Thọ có văn bản báo cáo Sở Giao thông Vận tải tỉnh này về hiện tượng nghi lây nhiễm Covid - 19.



Theo công văn này , chiều 12/2, đơn vị nhận được báo cáo của chủ xe 29B - 203.91 của Công ty TNHH VTHK Vinh Chung về việc xe có đón 1 khách từ Khu công nghiệp Bình Xuyên, Vĩnh Phúc về TX Thái Hòa, Nghệ An vào ngày 1/2. Và ngày 3/2, hành khách nói trên lại đi từ TX Thái Hòa về Khu công nghiệp Bình xuyên. Đến trưa ngày 12/2 chủ xe nhận được thông báo của cơ quan y tế Vĩnh Phúc là hành khách này đã bị nhiễm Covid-19, yêu cầu chủ xe đưa xe về Nghệ An để cách ly và khử trùng.

Cũng theo văn bản này, từ ngày 1/2 đến ngày 12/2, xe ô tô trên vẫn hoạt động liên tục ngày/chuyến từ Việt Trì - Cửa Lò (Nghệ An) và 9 giờ sáng 12/2, xe xuất bến tại Bến xe khách Việt Trì. Theo báo cáo của chủ xe, trên xe có 2 lái xe, 2 phụ xe, trong đó 1 phụ xe có biểu hiện sốt và ho khoảng 1 tuần, 1 lái xe có biểu hiện sốt, ho được 2 ngày và hiện đang được cơ quan y tế Nghệ An cách ly, kiểm tra hiện tượng bệnh.

Tuy nhiên, ngay sau đó Công ty TNHH VTHK Vinh Chung cũng đã có văn bản phản hồi, cho rằng thông tin của Ban Quản lý bến xe khách không chính xác.