Sôi động đêm Gala Dinner - Ngày hội gia đình Báo Nghệ An năm 2023

(Baonghean.vn) - Chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam, tối 24/6, tại thành phố Vinh, Báo Nghệ An tổ chức chương trình Gala Dinner - Ngày hội gia đình năm 2023.

Sôi động với màn biểu diễn của các con em trong đại gia đình Báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Đến hẹn lại lên, hằng năm cứ đến Ngày Gia đình Việt Nam, Báo Nghệ An lại tổ chức buổi gặp gỡ của các thành viên trong đại gia đình Báo Nghệ An sau một năm làm việc, cống hiến. Đến với buổi lễ các gia đình được giao lưu, giải tỏa áp lực sau những ngày làm việc căng thẳng. Bên cạnh đó thông qua buổi lễ sẽ thắt chặt hơn nữa sợi dây tình cảm giữa mỗi gia đình nhỏ với đại gia đình Báo Nghệ An.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Ngô Đức Kiên – Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An; các đồng chí Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An: Trần Văn Hùng, Trần Hữu Nghĩa, Nguyễn Thị Thu Hương. Ảnh: Đức Anh

Chương trình năm nay có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng với các tiết mục văn nghệ được dàn dựng và biểu diễn bởi những thành viên, người thân trong đại gia đình Báo Nghệ An. Ngoài ra, cũng trong buổi lễ này Công đoàn Báo Nghệ An đã trao quà, các phần thưởng cho con em của cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An có thành tích học tập tốt trong năm học vừa qua.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao thưởng cho các cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh trong năm học 2022-2023. Ảnh: Đức Anh

Theo đó, trong năm học vừa qua, có 75 cháu là con em của đại gia đình Báo Nghệ An đạt thành tích cao trong học tập, từ các danh hiệu học sinh tiên tiến đến học sinh giỏi các cấp: trường, thành phố và tỉnh. Trong đó có 6 cháu đạt giải cấp tỉnh ở bộ môn Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Toán, Tin học, Địa lý...; 3 cháu đạt giải cấp thành phố, cấp huyện; 7 cháu vừa là học sinh giỏi toàn diện, vừa là học sinh giỏi 1 bộ môn cấp trường; 5 cháu vừa là học sinh giỏi toàn diện, vừa đạt giải ở các cuộc thi như sân chơi Đấu trường Vioedu, Toán Timo, các cuộc thi chứng chỉ Tiếng Anh…

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao thưởng cho các cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố và có bộ môn đạt học sinh giỏi cấp trường. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập trao thưởng cho các cháu có thành tích cao tại các sân chơi Toán học, Tiếng Anh. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo trao thưởng cho các cháu đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Ảnh: Đức Anh

Phần thi tài năng của các tổ công đoàn. Ảnh: Đức Anh

Cũng trong đêm Gala năm nay, các tổ công đoàn đã có nhiều tiết mục văn nghệ dự thi. Với màn thể hiện xuất sắc, tổ công đoàn Pháp luật - Bạn đọc đã giành giải Nhất, giải Nhì thuộc về tiết mục của tổ công đoàn Truyền thông và Văn xã. Giải Ba thuộc về tiết mục của tổ công đoàn Thời sự - Chính trị, Văn xã và Văn phòng.