Sôi động đêm thi We Invest của sinh viên Trường Kinh tế - Trường Đại học Vinh

Cuộc thi We Invest (Rèn nghề) là cuộc thi kiến thức đầu tư dành cho sinh viên với mục đích tìm kiếm các bạn trẻ có kiến thức, kỹ năng và niềm đam mê đầu tư, tạo sân chơi trí tuệ cho sinh viên, giúp sinh viên ứng dụng kiến thức ra thực tế.

Ban giám hiệu Trường Kinh tế tặng hoa cho các đơn vị tài trợ. Ảnh: MH

Trải qua gần 1 tháng tổ chức, cuộc thi đã trải qua 2 vòng thi, đó là vòng thi khởi động (bằng hình thức thi online qua link chương trình cung cấp với các nội dung về Câu hỏi IQ, kiến thức chung về kinh tế đầu tư và đầu tư chứng khoán).

Ở vòng thi thứ 2 - đào tạo đầu tư, 4 đội chơi sẽ được hỗ trợ mỗi đội 4 triệu đồng để mở tài khoản tại Công ty chứng khoán và giao dịch và thể hiện năng lực đầu tư thực tế, thuyết trình và phản biện.

Ở vòng thi cuối cùng, vòng chung kết các đội chơi sẽ trải qua 3 phần thi gồm We say hi (giới thiệu), We get right (trả lời câu hỏi) và phần thi cuối cùng là We in vest (thuyết trình về quá trình đầu tư).

Tiến sỹ Hồ Mỹ Hạnh - Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế phát biểu tại đêm chung kết. Ảnh: MH

Đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức và nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo sinh viên Trường Kinh tế - Trường Đại học Vinh. Phát biểu tại đêm chung kết, Tiến sỹ Hồ Mỹ Hạnh – Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế đã chúc mừng các đội chơi đã đượt chọn vào tham dự đêm chung kết cuộc thi We Invest và đánh giá cao sự cố gắng của các đội chơi.

Tiến sỹ Hồ Mỹ Hạnh cũng cho rằng, cuộc thi với tên gọi We Invest đã thể hiện màu sắc rất đặc trưng của sinh viên ngành Kinh tế Đầu tư. Đây là một sân chơi trí tuệ để các sinh viên có thể thể hiện các kỹ năng, kiến thức mà sinh viên đã được học tại trường. Qua đó, cũng thể hiện được sự đam mê ngành nghề mà các sinh viên đã lựa chọn.

Các sinh viên tham dự phần thi giới thiệu trong đêm thi chung kết. Ảnh: MH

Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế cũng cho biết, trong 19 năm xây dựng và phát triển, từ tiền đề là Khoa Kinh tế đến nay Trường Kinh tế - Trường Đại học Vinh ngày càng được mở rộng quy mô vời nhiều bậc đào tạo từ đại học, cao học, tiến sỹ và có quy mô hơn 4.500 người học.

Để đáp ứng nhu cầu của xã hội, trường đã phát triển chương trình đào tạo theo hướng CDIO, hướng tới hình thành năng lực cho người học thông qua việc tích hợp kiến thức và kỹ năng cho sinh viên trong quá trình học.

Phần thi kiến thức kỹ năng của các đội thi. Ảnh: MH

Một điểm đặc trưng khác của chương trình này là hướng nhiều hơn các hoạt động trải nghiệm thực tế của sinh viên ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Chính vì thế, Trường Kinh tế rất trân trọng sự tham gia của doanh nghiệp trong các hoạt động đào tạo như hoạt động rèn nghề của sinh viên.

Thông qua chương trình này, Ban giám hiệu nhà trường mong muốn sẽ gia tăng hơn nữa sự gắn kết, hợp tác giữa doanh nghiệp với nhà trường để sinh viên có nhiều cơ hội để trải nghiệm thực tiễn tại doanh nghiệp trong quá trình học tập.

Là đơn vị đồng tổ chức cuộc thi, bà Lê Thị Vân Trang, đại diện Công ty Chứng khoán MB, văn phòng Vinh nói thêm: Chúng tôi tham gia đồng hành và tài trợ chương trình này với mong muốn khích lệ tinh thần yêu thích, ham học hỏi, góp phần củng cố các kiến thức về chuyên môn, nghề nghiệp và rèn luyện kỹ năng và tạo ra sân chơi học thuật trong sinh viên. Từ đó, đáp ứng được yêu cầu về việc làm khi ra trường.

Thành viên Ban giám khảo đưa ra tình huống cho các đội chơi ở phần thi thuyết trình. Ảnh: MH

Liên quan đến cuộc thi này, bà Lê Thị Vân Trang cũng cho rằng: Việc đầu tư cổ phiếu hay kênh chứng khoán cũng là xu hướng hiện nay khi mà tầng lớp trung lưu của Việt Nam đang tăng nhanh và cần tìm một kênh đầu tư để tăng thu nhập. Tuy nhiên, đối với bất kỳ kênh đầu tư nào nếu thiếu hiểu biết cũng dẫn đến những rủi ro cho nhà đầu tư.

Vì thế, từ cuộc thi này và những tình huống được đặt ra trong cuộc thi sẽ giúp cho sinh viên của Trường Kinh tế hình dung được phần nào bức tranh của thị trường chứng khoán hiện nay và từ đó có thể linh hoạt trong việc giải quyết các vấn đề và đưa ra được những tư vấn kịp thời và hiệu quả cho khách hàng.

Cùng với cuộc thi này, thời gian tới Công ty Chứng khoán MB, văn phòng Vinh sẽ có thêm các chương trình đào tạo, hợp tác đào tạo với các đơn vị khác để trang bị kiến thức, cách tiếp cận đúng đắn, nghiêm túc cho các sinh viên và các nhà đầu tư trong tương lai.