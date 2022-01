Sôi động nhịp sống mới ở thành Vinh

Tập trung phòng, chống dịch Covid -19



Năm 2021 là năm đặc biệt với đô thị Vinh khi ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19 khiến thương mại - dịch vụ du lịch cùng nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác bị ngưng trệ nhiều tháng.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được ưu tiên thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên và đáp ứng yêu cầu thực tiễn theo từng tình huống cụ thể. Cùng đó, khôi phục sản xuất, kinh doanh được coi là nhiệm vụ hàng đầu với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị, trong sự đồng thuận cao của nhân dân. Sau những ngày chống dịch cấp bách, quyết liệt, thành phố đã ổn định nhịp sống bình thường mới theo Nghị quyết 128 của Chính phủ “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Trong năm, thành phố đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Đồng chí Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vinh cho biết: Năm qua, thành phố ngoài việc chỉ đạo tổ chức thành công tốt đẹp công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn, đã tích cực, chủ động trong việc triển khai các nhiệm vụ về huy động nguồn lực phát triển thành phố Vinh: Trình HĐND tỉnh thông qua và ban hành Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù về tài chính - ngân sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Vinh giai đoạn 2021 - 2025; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, vốn vay Ngân hàng Thế giới”; trình Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết số 01-NQ/Th.U ngày 26/02/2021 về tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật gắn với huy động nguồn lực giai đoạn 2021 - 2025.

Thành phố Vinh về đêm. Ảnh: Sách Nguyễn Một số kết quả cơ bản đó là: Thu ngân sách trong năm 2021 của thành phố đạt khá cao: Tổng thu ngân sách ước đạt 2.503,2 tỷ đồng. Thành phố đã khai trương đưa vào hoạt động thí điểm Trung tâm Điều hành đô thị thông minh thành phố Vinh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhân dân chấp hành tốt các quy định của Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo tham mưu HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành 4 Nghị quyết, 2 Chỉ thị; xây dựng và ban hành 05 Đề án, 10 Kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIV…



“Tái khởi động” nhiều dự án đầu tư

Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay vẫn tác động không nhỏ đến các lĩnh vực phát triển và mọi mặt đời sống, vẫn dễ nhận thấy thành phố Vinh đang sôi động lên với nhiều dự án đầu tư nhất là các dự án bất động sản vùng ven. Hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhiều dự án được khởi động trở lại. Vùng phía Nam và phía Đông là cả một không khí hoạt động thi công khẩn trương như san lấp mặt bằng các công trình dự án bất động sản lớn; các dự án sửa chữa, chống ngập úng...

Điểm lại, từ năm 2019 lại nay thành phố Vinh có 11 dự án bất động sản lớn với quy mô hơn 10.000 ha, tổng mức đầu tư hơn 4 tỷ USD, chủ yếu là các dự án chung cư, nhà liền kề, đất nền, giải trí… với các chủ đầu tư tiềm lực mạnh, thương hiệu hàng đầu như Vingroup, Ecopark, T&T, Eurowindow, Tecco…; đặc biệt sau thành công của Hội nghị triển khai thực hiện Thông báo số 55-TB/TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Vinh, lĩnh vực thu hút đầu tư, thực hiện dự án trên địa bàn thành phố thực sự sôi động.

Đường Quang Trung thành phố Vinh. Ảnh: Sách Nguyễn

Nhiều dự án lớn có thể kể tới như: Dự án đầu tư xây dựng khu B Quang Trung của Tập đoàn Vingroup nằm ở phường Quang Trung, TP. Vinh, có tổng mức 2.500 tỷ đồng, bao gồm tòa nhà tái định cư cao 23 tầng và khách sạn 5 sao cao 33 tầng; Khu đô thị Vinh Riverside là dự án do Công ty CP Sài Gòn - Trung Đô Vinh; Dự án T&T Victoria Nghệ An đối diện với tòa tháp của Eurowindow do Công ty TNHH Phát triển đô thị và Khu công nghiệp T&T (T&T Land); Dự án nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Hội đang tiếp tục giai đoạn 2. Bên cạnh đó, có những dự án bất động sản mới được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư hứa hẹn gia tăng quỹ nhà và đất vàng đô thị.

Ngoài các dự án bất động sản trên địa bàn thành phố, tỉnh Nghệ An cũng đã có chủ trương đầu tư nhiều dự án hạ tầng trên địa bàn Vinh.