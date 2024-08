Kinh tế Sôi động thị trường đồng phục mùa tựu trường ở Nghệ An Cận kề năm học mới, thị trường đồng phục học sinh ở Nghệ An trở nên sôi động. Năm nay, mẫu mã đồng phục đa dạng, sức mua tăng song giá cả ổn định…

Hầu hết các trường học trên địa bàn tỉnh đều quy định học sinh mặc đồng phục vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Ảnh: T.P

Chọn mua cho 2 cậu con trai 4 bộ đồng phục để chuẩn bị cho 1 bé vào lớp 1, 1 bé lên lớp 6, chị Nguyễn Thị Hương (phường Hưng Dũng, TP. Vinh) cho biết, dù chưa đến ngày tựu trường nhưng chọn mua sớm cho đỡ cập rập. “Đồng phục mua tại hệ thống này đa dạng về mẫu mã, chất liệu vải tốt và chủ yếu là của các thương hiệu may mặc Việt Nam uy tín. Giá cũng khá mềm, chỉ hơn 300 ngàn đồng/bộ, rẻ hơn công may” - chị Hương nói.

Không mua sẵn, chị Nguyễn Thị Hà (xã Hưng Đông, TP. Vinh) lại tìm đến tiệm may vì 2 con của chị, cao nhưng lại quá gầy, nên nếu mua sẵn sẽ “vừa chiều dài lại thừa chiều rộng”. Chị Hà cho biết: “Đứa mới vào lớp 1 thì phải mua đồng phục mới, đứa lên lớp 3 thì đồng phục cũ đã chật nên cũng mua mới. Tôi không đăng ký mua ở trường mà tự lựa chọn chất vải để đặt may cho con theo ý mình. Tôi đặt may cách đây 3 tuần nay đến lấy. 2 bộ đồng phục cả tiền công và tiền vải chỉ hơn 1 triệu đồng. So với năm ngoái giá may và giá đồ mua sẵn cũng không tăng”.

Thị trường đồng phục học sinh đa dạng kiểu dáng, mẫu mã và chất lượng. Ảnh: T.P

Hiện nay, ngoài đặt mua ở trường, phụ huynh có thể mua hoặc đặt may ở ngoài để đúng với số đo của con, lựa chọn chất vải theo ý mình miễn sao đúng màu sắc, kiểu dáng và có lô-gô theo từng trường là được. Do đó, không ít phụ huynh chọn phương án đặt may, mua đồng phục cho con.

Chị Nguyễn Thị Sao Mai, chủ một cơ sở may ở đường Thành Thái (TP. Vinh) cho biết: “Tiệm may chúng tôi nhận may đồng phục áo trắng, quần màu từ đầu tháng 7 đến nay. Đối tượng khách hàng là học sinh các cấp trên địa bàn thành phố. Mỗi bộ đồng phục quần âu vải umi và áo trắng vải lon Nhật chống nhăn, nhàu có giá khoảng 400.000 - 500.000 đồng. Riêng đầu năm học này, tôi nhận may khoảng 100 bộ đồng phục các cấp”.

Các cửa hàng bán đồng phục học sinh nhộn nhịp khách mua. Ảnh: T.P

Ghi nhận từ các cơ sở may gia công, tiệm may trên địa bàn tỉnh, từ cuối tháng 7, số lượng hàng đặt may tăng gấp nhiều lần so với bình thường. Ngoài nhận đơn đặt hàng từ các trường học, năm nay lượng khách lẻ đến may đo và mua sẵn tại các nhà may cũng khá đông. Giá tiền công trung bình 1 bộ đồng phục học sinh khoảng 270-320 nghìn đồng, áo dài khoảng 450-550.000 nghìn đồng/bộ.

Các tiệm bán đồng phục chuyên nghiệp cũng các cơ sở kinh doanh áo quần chuẩn bị sẵn số lượng hàng phục vụ nhu cầu của phụ huynh, học sinh. Theo đó, các mẫu đồng phục các cấp học, của từng trường với logo in sẵn được bày bán ở rất nhiều cửa hàng, quầy hàng và bán online.

Các cửa hàng, đại lý nhập về lượng hàng lớn để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Ảnh: T.P

Chị Nguyễn Ánh Dương, nhân viên bán hàng của một công ty may ở thành phố Vinh cho biết: “Từ cuối tháng 7, phụ huynh đã bắt đầu sắm sửa đồng phục cho con. Song, giai đoạn này thì khách hàng đông nhất. Có những ngày, cả sỉ và lẻ, chúng tôi bán ra thị trường hàng trăm bộ đồng phục. Năm nay, giá nguyên liệu đầu vào (vải, kim, chỉ...) tăng nhưng công ty vẫn giữ nguyên giá bán đồng phục để cạnh tranh với các công ty khác”.

Dạo quanh các siêu thị, cửa hàng, đồng phục học sinh được trưng bày tại các vị trí dễ thấy. Các mặt hàng được bày bán nhiều là áo sơ mi, quần tây, chân váy với nhiều chất liệu như cotton, kaki cao cấp, kate... Tùy mẫu mã, kích thước, chất lượng vải, giá áo sơ mi nữ dao động từ 105 - 169 ngàn đồng/áo; áo sơ mi nam 150 ngàn đồng/áo; quần tây nam từ 105-172 ngàn đồng/quần.

Các xưởng may gia công phải tăng ca để kịp giao hàng cho các đơn vị trước ngày tựu trường. Ảnh: T.P

Trong khi đó, tại các chợ truyền thống, tiểu thương cũng đã nhập đồng phục học sinh ngay từ đầu tháng 7 nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Giá áo dao động từ 100 - 200 ngàn đồng/áo sơ mi, quần từ 180 - 300 ngàn đồng/quần. Giá cả bộ từ 180 - 350 ngàn đồng/bộ tùy kích cỡ, chất liệu vải.

So với đồng phục đặt may, thì giá đồng phục mua sẵn rẻ hơn 30%, mẫu mã phong phú, đa dạng kích cỡ nên dễ dàng chọn bộ đồng phục ưng ý, lấy ngay không phải chờ may...