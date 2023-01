Sôi động thị trường ngày cúng ông Công, ông Táo

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Từ sáng sớm 23 tháng Chạp, các khu chợ dân sinh đã đông đúc, nhộn nhịp do lượng người mua sắm tăng cao. Các mặt hàng phục vụ thị trường trong ngày tiễn ông Táo rất đa dạng, phong phú.

Theo phong tục cổ truyền của người Việt, vào ngày 23 tháng Chạp hằng năm, người dân thường chuẩn bị các vật phẩm, gồm cá chép sống, mũ hài, hoa tươi... cùng mâm cơm cúng để đưa tiễn ông Táo về chầu trời. Sáng 23 tháng Chạp, tại các chợ dân sinh, lượng người mua sắm đông hơn hẳn so với ngày thường.

Ghi nhận tại chợ Vinh cho thấy, các tuyến đường ra vào chợ đều nhộn nhịp; Tại đây, tập trung buôn bán nhiều mặt hàng phục vụ ngày cúng ông Táo như cá chép đỏ, hoa quả, vàng mã....

Chị Nguyễn Thị Hồng, một tiểu thương bán cá tại chợ Vinh cho biết: Để chuẩn bị cho ngày cúng ông Táo, tôi đã nhập hơn 500 con cá từ các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn để kịp bán cho người dân vào hôm nay. Sức mua năm nay cao hơn so với các năm trước, đặc biệt là loại cá vừa và nhỏ được nhiều người chọn mua.

Chị Lê Thị Thu, phường Lê Mao (TP. Vinh) chia sẻ: "Năm nào tôi cũng mua từ 3 - 5 con cá chép đỏ để thả tiễn ông Táo về trời. Đối với mặt hàng này cần phải đi sớm mới mua được cá đẹp vì lượng người mua đông, nếu chậm chân thì chỉ còn cá yếu hoặc không được bắt mắt...".

Theo khảo sát, giá cá chép năm nay tăng nhẹ so với các năm trước và được chia thành nhiều loại để người dân tiện lựa chọn. Đối với cá nhỏ có giá từ 10.000 - 20.000 đồng/con, cá to từ 30.000- 40.000 đồng/con. Người dân thường chọn lựa những con cá tươi màu, bơi khỏe để đảm bảo cá có thể sống đến lúc phóng sinh. Bên cạnh cá chép đỏ thì các loại cá chép truyền thống khác cũng được nhiều người dân tìm mua vì giá thành rẻ hơn nhiều so với cá chép đỏ.

Ngoài ra, các mặt hàng khác cũng có sức mua tăng vọt, giá tăng; hoa quả tăng giá từ 20 - 30%. Nhiều gia đình làm mâm cỗ cúng tiễn ông Táo nên thị trường thực phẩm cũng sôi động không kém.