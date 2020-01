Sôi động thị trường tranh, trướng mừng Thọ đầu Xuân

(Baonghean.vn) - Những ngày đầu năm mới Canh Tý, đông đảo bà con phật tử và du khách muôn phương đã đổ về các chùa lớn trong tỉnh lễ Phật, cầu an. Dịp này, tuyển thủ Phan Văn Đức, ca sĩ nhí Hà Quỳnh Như cũng có mặt tại chùa Gám.

(Baonghean) - Dự án khu nhà ở và dịch vụ thương mại Diễn Ngọc, thuộc xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu (Nghệ An) do Công ty TNHH Hải Vân làm chủ đầu tư ngoài việc tạo điểm nhấn trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Diễn Châu, thời gian qua các công trình phúc lợi của dự án đã phát huy hiệu quả.

(Baonghean.vn) - Đào Kỳ Sơn nổi tiếng có thân cao, cành to, búp hoa nở to. Với độ cao trên 1000m so với mực nước biển, khí hậu lạnh quanh năm, phù hợp cho loại đào mốc phát triển. Nắm được nhu cầu thị trường, nhiều hộ dân ở Kỳ Sơn đã phát triển các mô hình trồng đào bán vào dịp Tết mang lại thu nhập cao.