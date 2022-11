Sôi động trận giao lưu bóng đá giữa Tỉnh ủy Nghệ An và Khối thi đua các cơ quan Đảng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Quang An - Thành Cường

(Baonghean.vn) - Sau 2 hiệp tranh tài sôi nổi, đội bóng Tỉnh ủy Nghệ An đã có chiến thắng thuyết phục trước đội liên quân Khối thi đua các cơ quan Đảng.

Chiều 4/11, Báo Nghệ An tổ chức trận giao hữu bóng đá giữa đội bóng Tỉnh ủy Nghệ An và Liên quân Khối thi đua các cơ quan Đảng bao gồm: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Báo Nghệ An, Trường Chính trị và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Tham dự trận giao hữu có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phan Thị Hoan - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, nhân viên các đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan Đảng.

Về phía Báo Nghệ An có đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An cùng cán bộ, phóng viên, nhân viên của đơn vị.

Trận đấu giao hữu nằm trong chương trình hoạt động của Khối thi đua các cơ quan Đảng năm 2022 và hướng đến kỷ niệm 61 năm thành lập Báo Nghệ An (10/11/1961 - 10/11/2022); nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các đơn vị trong khối, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của khối.

Kết thúc trận đấu, đội bóng Tỉnh ủy Nghệ An đã giành chiến thắng chung cuộc đầy thuyết phục trước Liên quân Khối thi đua các cơ quan Đảng.

Sau đây là những hình ảnh của trận đấu: