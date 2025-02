Thể thao 'Soi kèo' trận đấu Sông Lam Nghệ An - Hải Phòng trên sân Vinh Sân Vinh là lợi thế lớn cho Sông Lam Nghệ An trong trận chung kết ngược sắp tới. Nhất là khi thành tích đối đầu gần đây giữa 2 đội đang khá cân bằng.

Thật vậy, trong 5 trận đối đầu gần đây nhất giữa 2 đội, cả Sông Lam Nghệ An và Câu lạc bộ Hải Phòng đều có 1 trận thắng, 3 trận hòa và 1 trận thua. Trong đó, 2 mùa giải vừa qua, cả 2 đội đều bất phân thắng bại. Đây là những con số chứng minh cho sự cân bằng của cặp đấu này.

Phong độ của 2 đội ở trong năm 2025 cũng có những sự tương đồng. Đó đều là 1 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua tại V.League. Và 2 đội chỉ cách nhau 2 điểm trên bảng xếp hạng. Do đó, trận đấu này sẽ là trận cầu 6 điểm, có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc đua trụ hạng của cả 2 đội.

Sông Lam Nghệ An sẽ tận dụng tốt lợi thế sân nhà để giành chiến thắng trước Câu lạc bộ Hải Phòng? Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Đặc biệt là đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An. Trận thua trước Câu lạc bộ Hà Nội ở vòng đấu vừa qua đã đẩy đội bóng xứ Nghệ xuống áp chót bảng xếp hạng. Đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật chỉ còn cách SHB Đà Nẵng 2 điểm. Vì vậy, Sông Lam Nghệ An buộc phải thắng trong trận đấu sắp tới để vươn lên trên bảng xếp hạng, đồng thời tạo ra khoảng cách an toàn với đội bóng sông Hàn.

Điểm tựa cho đội bóng xứ Nghệ chính là sân Vinh. Trong 6 lần tiếp đón Câu lạc bộ Hải Phòng gần đây, Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng 3 trận, hòa 3 trận. Đây là 1 con số thống kê mang lại sự tự tin rất lớn cho đoàn quân huấn luyện viên Phan Như Thuật trước khi bước vào trận đấu quan trọng sắp tới.

Bên cạnh đó, Sông Lam Nghệ An cũng đã giành chiến thắng trong 2 trận đấu trên sân nhà gần đây nhất. Do đó, được thi đấu trên sân nhà, dưới sự cổ vũ của khán giả nhà sẽ là động lực vô cùng to lớn để cho đội bóng xứ Nghệ giành được 1 kết quả tốt.

Ngoài ra, Câu lạc bộ Hải Phòng cũng chưa giành được chiến thắng nào trên sân khách ở mùa giải năm nay. Đoàn quân huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chỉ có được 4 trận hòa và 2 trận thua sau 6 chuyến hành quân xa nhà.

Về mặt cá nhân, Michael Olaha được người hâm mộ xứ Nghệ kỳ vọng sớm tìm lại phong độ. Nhất là khi, anh chính là chân sút ghi được nhiều bàn nhất vào lưới đội bóng đất Cảng. Sau các lần đối đầu với Câu lạc bộ Hải Phòng, chân sút người Nigeria đã có được 2 bàn thắng. Mùa giải năm ngoái, Michael Olaha đã ghi được 1 bàn trong trận hòa 2-2 tại sân Lạch Tray.

Trong khi đó, Câu lạc bộ Hải Phòng đã mất đi nỗi ác mộng của đội bóng xứ Nghệ là Joseph Mpande (chuyển đến Thép Xanh Nam Định). Chân sút người Uganda đã có 4 bàn thắng và 1 đường kiến tạo trong các trận đối đầu với đội bóng xứ Nghệ.

Lucão là chân sút đáng sợ nhất bên phía đội bóng đất Cảng. Ảnh: VPF

Tuy vậy, Đội bóng đất Cảng đang có người thay thế xứng tầm là tiền đạo Lucão. Chân sút này đã có 7 bàn tại V.League năm nay và đang đứng thứ 2 trong cuộc đua vua phá lưới. Trong các cuộc đối đầu với đội bóng xứ Nghệ, chân sút người Brazil cũng đã có 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Do đó, hàng phòng ngự Sông Lam Nghệ An không được phép lơi là, nhất là khi đội bóng xứ Nghệ sẽ thiếu vắng Hoàng Văn Khánh do án treo giò.

Với những con số thống kê nêu trên, nếu thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật thi đấu đúng với thực lực thì Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có thể có được 1 kết quả tốt tại sân Vinh.