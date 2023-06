Sôi nổi các công trình, phần việc hướng về Đại hội Công đoàn Viên chức Nghệ An

Trong những ngày qua, dưới cái nắng Hè oi nồng bỏng rát, cán bộ, nhân viên, người lao động của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh vẫn miệt mài chăm sóc từng vùng kho để đảm bảo các tiêu chí an toàn - xanh - sạch - đẹp.

Theo chia sẻ của đồng chí Phan Đình Tuấn - Chủ tịch Công đoàn thì phong trào “Xây dựng vùng kho dự trữ an toàn, xanh, sạch, đẹp”, “ngăn kho kiểu mẫu” là phong trào đặc thù của đơn vị với bề dày hơn 20 năm. Vậy nhưng, bước vào 2023, khi Đại hội Công đoàn cơ sở gắn liền với Đại hội Công đoàn Viên chức cận kề thì lực lượng cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị càng ra sức nỗ lực để thực hiện phong trào một cách hiệu quả hơn.

Cái nắng gay gắt của mùa hè không làm khó lực lượng công chức, người lao động Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh nỗ lực để đảm bảo diện mạo vùng kho "an toàn, xanh, sạch, đẹp". Ảnh: T.Q

Từ những vùng kho còn nhiều cỏ dại, bụi rậm, chim, chuột xâm nhập thì đến nay nhờ thực hiện hiệu quả phong trào đã tạo nên một sắc diện hoàn toàn mới. Các bờ bụi rậm đã được phát quang và thay thế bằng các loại cây lấy gỗ, rau màu, cây cảnh. Vùng kho đã được lắp đặt đồng bộ hệ thống chống chim, chuột xâm hại, kê lót đúng kỹ thuật và đẹp mắt. Từng màng phủ lương thực vừa vặn và được vệ sinh trong, ngoài sạch sẽ tạo nên một không gian vô cùng lý tưởng.

Dưới sự đồng hành của Công đoàn các cấp và Ban Lãnh đạo đơn vị, lực lượng công chức, người lao động luôn có được tinh thần nhiệt huyết, sôi nổi khi thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ảnh: T.Q

Đơn vị tiếp tục nâng tầm phong trào này trở thành chương trình hành động thường xuyên, liên tục với tiêu chí mới về “ngăn kho kiểu mẫu, vùng kho kiểu mẫu” khi ban hành Nghị quyết số 279-NQ/ĐU ngày 21/02/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với phong trào thi đua Xây dựng vùng kho dự trữ an toàn, xanh, sạch, đẹp.

Nhờ những nỗ lực đó, năm 2022 đơn vị đã được đón nhận Bằng khen chuyên đề vì “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Xanh, Sạch, Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trở thành 1 trong 2 điểm sáng tiêu biểu của tỉnh Nghệ An trong xây dựng mô hình cơ quan Xanh - Sạch - Đẹp, thân thiện.

“Ngăn kho kiểu mẫu, vùng kho kiểu mẫu” là tiêu chí luôn được giữ vững nhiều năm qua. Ảnh: T.Q

Nhìn ra bình diện toàn tỉnh, hướng về đại hội, các đơn vị công đoàn cơ sở đã nỗ lực triển khai phát động các phong trào thi đua rộng khắp để động viên lực lượng công chức, viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiêu biểu như Công đoàn Cơ quan UBKT Tỉnh ủy đã làm tốt hoạt động kiểm tra giám sát, giúp cho các cấp công đoàn, đoàn viên công đoàn chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đồng thời, quản lý thu chi tài chính công đoàn được đảm bảo, đúng nguyên tắc; đúng quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam. Qua đó, vị thế của tổ chức Công đoàn ngày càng được nâng cao đồng thời cũng là yếu tố quyết định trong công tác xây dựng và phát triển của tổ chức công đoàn.

Cục Thuế Nghệ An cùng nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 với nhiều dấu ấn sáng tạo, đổi mới. Ảnh: CSCC

Hay như Công đoàn Cục Thuế tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chú trọng đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Qua đó, tạo nên nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và việc làm của đoàn viên, công chức và người lao động trong thực hiện chuyên môn nghiệp vụ, góp phần cùng cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Gần 7.000 cán bộ, đảng viên Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh tham gia học tập Chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu Thanh Lê

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên cũng được quan tâm, triển khai một cách sôi nổi. Có thể kể đến các giải thể thao chào mừng đại hội của Đài Truyền hình tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An, Tỉnh đoàn Nghệ An, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, Kho bạc Nhà nước tỉnh... với các bộ môn bóng chuyền da, bóng chuyền hơi, bóng bàn thu hút hàng nghìn đoàn viên tham gia.

Các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ hướng về Đại hội đã tạo sân chơi lành mạnh, thu hút hàng nghìn công chức, viên chức, người lao động tham gia. Ảnh: CSCC

Qua các giải đấu đã góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi, tăng cường tinh thần giao lưu, đoàn kết giữa cán bộ viên chức người lao động. Đồng thời động viên, khích lệ tăng cường rèn luyện sức khỏe, góp phần nâng cao nhiệm vụ chuyên môn.

Các hoạt động an sinh xã hội được công đoàn các cơ quan đơn vị triển khai một cách hiệu quả. Ảnh: CSCC

Cùng đó, các hoạt động an sinh xã hội cũng được nhiều đơn vị triển khai hiệu quả. Có thể kể đến chương trình "Mẹ đỡ đầu" có Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Nghệ An và Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã giúp đỡ cho hàng trăm em nhỏ khó khăn, mồ côi và tật nguyền trên địa bàn tỉnh. Tiếp nối lan tỏa tinh thần thiện nguyện đến lực lượng công nhân, người lao động, công đoàn các đơn vị Báo Nghệ An, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Nội vụ... cũng đã triển khai nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà và xây dựng chương trình hỗ trợ một cách bài bản, nhân văn.

Chương trình "Mẹ đỡ đầu" của Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Nghệ An đã nâng bước, đồng hành cùng nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: CSCC

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình "Mẹ đỡ đầu". Ảnh: CSCC

Hướng về Đại hội, nhiều công đoàn cơ sở đã tổ chức tốt hoạt động “Tháng công nhân”, “Tháng an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ” với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Từ đây tạo nên không khí sôi nổi, hào hứng trong lực lượng công chức, viên chức,người lao động.

Có thể thấy, mỗi hoạt động, phần việc được các cấp công đoàn triển khai đều mang ý nghĩa thiết thực hướng về Đại hội Công đoàn các cấp nói chung, Đại hội Công đoàn Viên chức nói riêng. Qua đó, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của đoàn viên, người lao động trong xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh trong tình hình mới./.