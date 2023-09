Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều hoạt động sôi nổi với các công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra vào 2 ngày (27, 28/9) sắp tới.

* Đô Lương: Hội Nông dân huyện Đô Lương tổ chức phát động các phong trào từ huyện đến cơ sở, tuyên truyền băng rôn, khẩu hiệu, viết tin, bài, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc.

Ngoài ra còn tổ chức các hoạt động cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn chuẩn NTM; chăm sóc hàng cây, "Vườn cây nông dân ơn Bác"; hỗ trợ gạch xây nhà ở cho hội viên nghèo trên địa bàn huyện...

Hội Nông dân các cấp tổ chức tuyên truyền, cổ động chào mừng Đại hội Hội Nông tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: CSCC

Hội Nông dân huyện còn tổ chức khai giảng lớp học nghề sửa chữa máy nông nghiệp tại các xã: Thuận Sơn, Trung Sơn cho các hội viên trên địa bàn, với số lượng 30 học viên tham gia; lớp học chăn nuôi, thú y cho 35 học viên tại đơn vị xã Thuận Sơn cũng tổ chức lên lớp thực hành hướng dẫn cho học viên phát hiện các bệnh thường gặp trên đàn gia cầm.

* Nghĩa Đàn: Hội Nông dân huyện Nghĩa Đàn vừa tổ chức khởi công "Trao tặng viên gạch nghĩa tình hỗ trợ hội viên nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở” cho hộ ông Lô Văn Điệp ở xóm Phú Thọ, xã Nghĩa Hội. Hội Nông dân cơ sở trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn tổ chức làm cỏ, bón phân chăm sóc hàng cây, "Vườn cây nông dân ơn Bác"; ra mắt tổ, hội nông dân nghề nghiệp, tổ hợp tác; mở lớp đào tạo nghề ngắn hạn; mô hình bảo vệ môi trường, treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ chào mừng Đại hội. Hội Nông dân xã Nghĩa Lợi ra mắt mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình.

* Quỳ Hợp: Hội Nông dân xã Châu Quang tổ chức khởi công xây dựng căn nhà mới với diện tích 60m2. Tổng dự toán công trình dự kiến là 130 triệu đồng. Trong đó, Hội Nông dân xã kêu gọi hỗ trợ từ Chương trình “Viên gạch nghĩa tình” với số tiền 30 triệu đồng, Hội Nông dân huyện hỗ trợ 20 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.

Trao giống vịt cho các hộ gia đình nhận thụ hưởng mô hình "Chăn nuôi vịt bầu Quỳ thương phẩm theo hướng an toàn sinh học" tại huyện Quỳ Hợp. Ảnh: CSCC

Dịp này, Hội Nông dân huyện Quỳ Hợp tổ chức bàn giao 600 con vịt giống, thức ăn chăn nuôi và các vật tư nông nghiệp từ kinh phí hỗ trợ của Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho 3 hộ gia đình tham gia xây dựng mô hình "Chăn nuôi vịt bầu Quỳ thương phẩm theo hướng an toàn sinh học" tại xã Liên Hợp. Tổ chức lễ bàn giao 1.000 con vịt giống, thức ăn chăn nuôi và các vật tư nông nghiệp từ kinh phí hỗ trợ của Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho 5 hộ gia đình tham gia xây dựng mô hình “Chăn nuôi vịt thương phẩm” tại xã Nam Sơn.

* TX. Cửa Lò: Hội Nông dân phường Nghi Thủy sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động, tạo sân chơi lành mạnh cho hội viên nông dân, qua đó, góp phần gìn giữ, tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương.

Hội Nông dân phường Nghi Thủy (TX. Cửa Lò) khánh thành công trình "Kè tam cấp bến cá". Ảnh: CSCC

Khánh thành công trình "Kè tam cấp bến cá" với tổng chiều dài gần 70m, giá trị trên 100 triệu đồng, trong đó, có 60 triệu đồng thực hiện theo Nghị quyết của HĐND phường, với 19 tấn xi măng được hỗ trợ, hơn 80 ngày công lao động, và nhiều hỗ trợ khác từ cán bộ, hội viên nông dân trong phường...

Nông dân thị xã Cửa Lò tổ chức Hội thi "Đan lưới" và "Lắc mủng". Ảnh: CSCC

Hội Nông dân phường tổ chức 2 hội thi "Đan lưới" và "Lắc mủng". Đây là những hoạt động truyền thống ý nghĩa, sân chơi lành mạnh, bổ ích, thiết thực cho các ngư dân, các hội viên nông dân cùng nhau thi tài, cũng là cơ hội truyền dạy cho thế hệ trẻ nhằm gìn giữ nét đẹp văn hóa của mảnh đất Nghi Thủy, đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa, tín ngưỡng và bản sắc văn hóa độc đáo của nhân dân ta.

* Thanh Chương: Hội Nông dân xã Thanh Hòa ra mắt tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng bí xanh và tổ chức trao tặng "Viên gạch nghĩa tình" cho gia đình 2 hộ hội viên Phan Văn Hoài và Lê Văn Hiệu tại Chi hội Thuận Hòa, là những gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn để xây dựng nhà ở, với số tiền 2 triệu đồng/nhà, tương đương 1.000 viên gạch để động viên, hỗ trợ các gia đình.

Thực hiện Chương trình "Viên gạch nghĩa tình", Hội Nông dân huyện Thanh Chương trao hỗ trợ cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CSCC

Hội Nông dân thị trấn Dùng tổ chức trao tặng số tiền 3 triệu đồng, tương đương gần 3.000 viên gạch để động viên, hỗ trợ gia đình hội viên Trịnh Minh Hiếu ở Chi hội 7A có hoàn cảnh khó khăn để xây dựng nhà ở. Hội nông dân xã Thanh Mỹ trao tặng 2.000 "Viên gạch nghĩa tình" hỗ trợ hội viên Nguyễn Thị Nhâm ở Chi hội Mỹ Lâm để xây dựng và sửa chữa nhà ở.

Tại xã Thanh Giang, Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề chăn nuôi, thú y cho các hội viên nông dân. Hội Nông dân huyện Thanh Chương gắn biển công trình "Vườn ươm cây keo giống nguyên chủng" tại xã Ngọc Lâm.

* Anh Sơn: Tại xã Đỉnh Sơn, Hội Nông dân xã trao tặng tổng 10.000 viên gạch trị giá 20 triệu đồng cho gia đình bà Đặng Thị Phương ở thôn Hà Nam và gia đình ông Lê Sỹ Nhượng ở thôn Đỉnh Cường. Hội Nông dân xã Cao Sơn trao tặng tổng 10.000 viên gạch trị giá 20 triệu đồng cho gia đình ông Lê Văn Quang ở thôn 1 và gia đình ông Vũ Văn Toàn ở thôn 3. Hội Nông dân xã Đức Sơn tổ chức Lễ trao tặng "Viên gạch nghĩa tình" cho gia đình chị Nguyễn Thị Vinh - hội viên Chi hội 5, thuộc diện hộ nghèo, hộ khó khăn của thôn. Tổng giá trị hỗ trợ 9 triệu đồng, bao gồm 2.000 viên gạch trị giá 4 triệu đồng; 20 ngày công đào móng, xây dựng trị giá 5 triệu đồng. Hội Nông dân xã Thạch Sơn tổ chức trao tặng 5.000 "Viên gạch nghĩa tình" cho hội viên nghèo xây dựng nhà ở.

Các hoạt động hỗ trợ hội viên được Hội Nông dân các cấp trên địa bàn huyện Anh Sơn triển khai tích cực. Ảnh: CSCC

Cũng nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện Anh Sơn tổ chức bàn giao, trao tặng 22 con dê giống và các vật tư phục vụ nuôi dê trị giá hơn 100 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp cho 4 hộ gia đình tham gia xây dựng mô hình “Nuôi dê sinh sản” tại xã Lạng Sơn. Tổ chức khai mạc lớp tập huấn công tác hội năm 2023.

* Quỳ Châu: Hội Nông dân Quỳ Châu triển khai công trình “Thắp sáng đường quê”, công trình có chiều dài 2 km, được lắp đặt 130 cột, với 130 bóng điện chiếu sáng, tổng kinh phí là 170 triệu đồng, trong đó, Hội Nông dân huyện hỗ trợ 20 triệu đồng, nhân dân đóng góp 150 triệu đồng. Hiện nay, công trình đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng.

Hội Nông dân TP. Vinh triển khai mô hình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm nông nghiệp. Ảnh: CSCC

* TP. Vinh: Thiết thực chào mừng Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân xã Nghi Liên ra mắt mô hình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm nông nghiệp.

Tham gia mô hình là các hộ gia đình chuyên sản xuất rau, củ, quả để bán ra thị trường và được hỗ trợ men vi sinh. Mô hình này giúp hội viên giảm phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, hình thành môi trường sản xuất an toàn, tiết kiệm nguồn chi phí đáng kể, nhất là khi giá phân bón tăng cao như hiện nay.

Hội Nông dân xã Hưng Lộc và xã Nghi Liên xây dựng công trình “Ánh sáng nông dân và nâng cấp tuyến đường liên thôn”, “Đường hoa nông dân”. Cả 2 công trình có tổng kinh phí là 100 triệu đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo sự phấn khởi cho người dân thuận tiện đi lại, góp phần thắp sáng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường trong khu dân cư.