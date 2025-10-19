Xã hội Sôi nổi các hoạt động hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) Hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2025), các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tích cực triển khai nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, góp phần lan tỏa hình ảnh người phụ nữ và vai trò của tổ chức hội trong đời sống xã hội ngày nay.

Ấm áp các chương trình an sinh xã hội

Cận kề Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) năm nay, nhiều em nhỏ mồ côi trên địa bàn xã Quỳnh Lưu đã đón nhận những món quà, sự quan tâm ấm áp đến từ các cấp hội phụ nữ. Trong đó, em Trần Đình Thông (SN 2009) ở thôn Hồng Phú - Quỳnh Hồng, xã Quỳnh Lưu đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cùng các mạnh thường quân nhận đỡ đầu với nhiều sự hỗ trợ ý nghĩa.

Chị Hồ Thị Thúy Hằng - Chủ tịch Hội LHPN xã Quỳnh Lưu cho biết, em Trần Đình Thông có hoàn cảnh éo le khi mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện đang sống cùng bà ngoại đã ngoài 80 tuổi nhưng sức khỏe bà hiện tại rất yếu. Dù khó khăn là vậy nhưng em vẫn nỗ lực học tập và hiện em đang học lớp 10 tại Trường THPT Quỳnh Lưu 1.

Đại diện Hội LHPN xã Quỳnh Lưu cùng các mạnh thường quân trao quà hỗ trợ cho các em nhỏ mồ côi theo Chương trình "Mẹ đỡ đầu". Ảnh: Thanh Quỳnh

Cùng với em Trần Đình Thông, dịp 20/10 năm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quỳnh Lưu đã kết nối thành công với doanh nghiệp để tiếp tục nhận đỡ đầu thêm 10 em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với mức hỗ trợ 5 triệu đồng/cháu/năm. Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quỳnh Lưu đang trực tiếp nhận đỡ đầu 18 cháu mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt, bằng nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực.

Bên cạnh đó, các chị em trên địa bàn xã Quỳnh Lưu còn triển khai Chương trình "Bát cháo yêu thương", tiến hành nấu và trao tặng hơn 600 bát cháo miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu. Đồng thời, gửi nhiều phần quà động viên các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện. Những việc làm giản dị chứa đựng nhiều yêu thương, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng của phụ nữ địa phương khi bước vào tháng 10 - tháng của yêu thương.

Đại diện Hội LHPN xã Quỳnh Lưu trao quà cho các em nhỏ tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu. Ảnh: Hội LHPN xã Quỳnh Lưu

Chị em xã Quỳnh Lưu tổ chức nấu và trao tặng hơn 600 bát cháo cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu. Ảnh: Hội LHPN xã Quỳnh Lưu

Còn tại phường Cửa Lò, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2025) và chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ phường Cửa Lò lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các cấp hội đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Những ngày qua, phụ nữ khối Thành Công đã tổ chức thu gom phế liệu, gây quỹ để trao quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và các cháu mồ côi, nhằm động viên, khuyến khích các em nỗ lực vươn lên trong học tập. Còn tại Chi hội Nghi Thu 2, Nghi Thu 4, phong trào “Nuôi lợn tiết kiệm” được duy trì đều đặn, qua đó, đã trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cùng 600 kg gạo đến các hội viên và gia đình khó khăn trên địa bàn.

Kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam (20/10) trên địa bàn phường Cửa Lò đã triển khai nhiều hoạt động gây quỹ để trao tặng nhiều suất quà ý nghĩa tới các em nhỏ và phụ nữ khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Hội LHPN phường Cửa Lò