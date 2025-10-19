Sôi nổi các hoạt động hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10)
Hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2025), các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tích cực triển khai nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, góp phần lan tỏa hình ảnh người phụ nữ và vai trò của tổ chức hội trong đời sống xã hội ngày nay.
Ấm áp các chương trình an sinh xã hội
Cận kề Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) năm nay, nhiều em nhỏ mồ côi trên địa bàn xã Quỳnh Lưu đã đón nhận những món quà, sự quan tâm ấm áp đến từ các cấp hội phụ nữ. Trong đó, em Trần Đình Thông (SN 2009) ở thôn Hồng Phú - Quỳnh Hồng, xã Quỳnh Lưu đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cùng các mạnh thường quân nhận đỡ đầu với nhiều sự hỗ trợ ý nghĩa.
Chị Hồ Thị Thúy Hằng - Chủ tịch Hội LHPN xã Quỳnh Lưu cho biết, em Trần Đình Thông có hoàn cảnh éo le khi mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện đang sống cùng bà ngoại đã ngoài 80 tuổi nhưng sức khỏe bà hiện tại rất yếu. Dù khó khăn là vậy nhưng em vẫn nỗ lực học tập và hiện em đang học lớp 10 tại Trường THPT Quỳnh Lưu 1.
Cùng với em Trần Đình Thông, dịp 20/10 năm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quỳnh Lưu đã kết nối thành công với doanh nghiệp để tiếp tục nhận đỡ đầu thêm 10 em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với mức hỗ trợ 5 triệu đồng/cháu/năm. Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quỳnh Lưu đang trực tiếp nhận đỡ đầu 18 cháu mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt, bằng nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực.
Bên cạnh đó, các chị em trên địa bàn xã Quỳnh Lưu còn triển khai Chương trình "Bát cháo yêu thương", tiến hành nấu và trao tặng hơn 600 bát cháo miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu. Đồng thời, gửi nhiều phần quà động viên các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện. Những việc làm giản dị chứa đựng nhiều yêu thương, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng của phụ nữ địa phương khi bước vào tháng 10 - tháng của yêu thương.
Còn tại phường Cửa Lò, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2025) và chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ phường Cửa Lò lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các cấp hội đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.
Những ngày qua, phụ nữ khối Thành Công đã tổ chức thu gom phế liệu, gây quỹ để trao quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và các cháu mồ côi, nhằm động viên, khuyến khích các em nỗ lực vươn lên trong học tập. Còn tại Chi hội Nghi Thu 2, Nghi Thu 4, phong trào “Nuôi lợn tiết kiệm” được duy trì đều đặn, qua đó, đã trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cùng 600 kg gạo đến các hội viên và gia đình khó khăn trên địa bàn.
Trên toàn tỉnh, các cấp hội phụ nữ đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng. Tiêu biểu như xã Nga My, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tổ chức hoạt động “Giúp hội viên mùa gặt”, vận động cán bộ, hội viên cùng nhau ra đồng thu hoạch lúa cho chị Kha Thị Lượng – hội viên đang điều trị bệnh hiểm nghèo. Bên cạnh việc hỗ trợ lao động, các chị em còn thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp đỡ chị trong sinh hoạt hằng ngày, thể hiện tình cảm gắn bó và tinh thần sẻ chia của phụ nữ địa phương.
Còn tại xã Mường Xén, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Hũ gạo tiết kiệm” tại Chi hội Phụ nữ bản Cánh. Mô hình nhằm tạo nguồn hỗ trợ thường xuyên, góp phần giúp đỡ hội viên khó khăn, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm, lan tỏa tinh thần “Lá lành đùm lá rách”. Dịp này, chi hội đã trao 10 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt, mỗi suất gồm 1 yến gạo, 1 bộ nồi và một số dụng cụ thiết yếu khác.
Tại xã Tương Dương, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức chương trình thiện nguyện tại Trung tâm Y tế huyện, trao hơn 100 suất cháo miễn phí cho bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại đây. Đây là hoạt động đầy ý nghĩa, góp phần mang lại hơi ấm, sự sẻ chia trong dịp kỷ niệm ngày truyền thống của phụ nữ Việt Nam, đồng thời chào mừng Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ xã Tương Dương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Những việc làm bình dị nhưng chứa đựng nhiều yêu thương ấy đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người phụ nữ Nghệ An với tinh thần năng động, tấm lòng nhân ái hướng về cộng đồng.
Sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao
Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tự hào của cán bộ, hội viên phụ nữ hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Tại nhiều địa phương, các chương trình đồng diễn và giao lưu dân vũ được tổ chức quy mô, thu hút hàng nghìn hội viên tham gia. Tiêu biểu như các chương trình “Vũ điệu khỏe đẹp” ở xã Đông Hiếu, “Vũ điệu tự hào - Khát vọng Hoàng Mai” tại phường Hoàng Mai và màn đồng diễn dân vũ của Hội LHPN xã Đại Đồng thu hút gần 300 hội viên tham gia, xếp hình “Bản đồ Việt Nam” và dòng chữ “Phụ nữ Đại Đồng”. Tại xã, phường: Quỳnh Sơn, Vinh Lộc, Trường Vinh, Vinh Phú… hoạt động này cũng được dàn dựng hết sức công phu, thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào về truyền thống 95 năm của tổ chức hội.
Cùng với đó, phong trào thể dục, thể thao được đẩy mạnh với nhiều hoạt động thiết thực như giải bóng chuyền nữ tại các xã, phường: Quỳnh Mai, Yên Xuân, Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Nghĩa Khánh, Kim Liên, Quỳnh Anh, Quỳnh Phú, Thuần Trung... và giải bóng đá nữ tại xã Quỳnh Anh. Các giải đấu diễn ra sôi nổi, hào hứng, thể hiện tinh thần rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho phụ nữ, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Nghệ An năng động, khỏe đẹp.
Bên cạnh đó, nhiều đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa ý nghĩa. Tiêu biểu có Hội LHPN phường Thành Vinh tổ chức cuộc thi thiết kế báo tường “Hội trong trái tim tôi”. Nhiều đơn vị còn tổ chức giao lưu văn nghệ, hội thi trình diễn áo dài, tiêu biểu như Chi hội Phụ nữ xóm Bình Hạnh (xã Nghĩa Đàn) và Chi hội Phụ nữ xóm Châu Thành (xã Vân Du)… qua đó, tôn vinh nét đẹp truyền thống, khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp của phụ nữ trong đời sống xã hội.
Có thể thấy, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng ngày thành lập hội đã tạo nên đợt sinh hoạt chính trị - xã hội sâu rộng, thể hiện tình cảm, niềm tin và lòng tự hào của hội viên, phụ nữ Nghệ An đối với tổ chức hội. Đồng thời, khơi dậy tinh thần thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của phong trào phụ nữ trong giai đoạn mới.