Sôi nổi các hoạt động hướng tới ngày Quốc tế Lao động 1/5 và Tháng Công nhân 2022

ĐỒNG HÀNH CÙNG CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG



Với chủ đề "Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng", hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 gắn với Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động và kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh của các cấp Công đoàn Nghệ An có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn tình hình ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp; với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19.

Chương trình Phúc lợi đoàn viên là một trong những hoạt động ý nghĩa, nổi bật của Tháng Công nhân. Ảnh: PV

Tháng Công nhân năm 2022, các cấp Công đoàn trong tỉnh sẽ tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Triển khai các hoạt động kết nối, giới thiệu, tạo cơ hội việc làm, học nghề, đảm bảo việc làm bền vững và thu nhập cho đoàn viên, người lao động.

Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh việc thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động về việc làm, lương, thưởng, phúc lợi, điều kiện làm việc của người lao động. Tổ chức các cuộc gặp mặt, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền, doanh nghiệp với cán bộ công đoàn và công nhân, viên chức, lao động tại các cơ sở, huyện ngành tiến tới gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Nghệ An với CNLĐ. Hoạt động “Cảm ơn người lao động”; diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp - doanh nghiệp vì công nhân”.

Chương trình khám và tư vấn sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THPT Thanh Chương 3 chào mừng Tháng Công nhân 2022. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn cần chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua, phối hợp tổ chức các hội thi tay nghề, thợ giỏi, các cuộc thi đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật… cho đoàn viên, người lao động. Tôn vinh, biểu dương công nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Qua đó, phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm của công nhân đối với doanh nghiệp và đất nước.

Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động; đồng thời, chăm lo và nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Trong Tháng Công nhân 2022, LĐLĐ tỉnh tổ chức cuộc thi ảnh online "Nét đẹp Công nhân trong lao động sản xuất". Thông qua cuộc thi góp phần giới thiệu những hình ảnh, khoảnh khắc đẹp của công nhân, người lao động trong lao động sản xuất; tạo sân chơi bổ ích sau giờ làm việc, tạo không khí thi đua sôi nổi, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, thu hút được sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo công nhân lao động trong toàn tỉnh.

Đoàn viên LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn tham gia Ngày hội Hiến máu chào mừng Tháng Công nhân. Ảnh: PV

Nhằm chia sẻ với những khó khăn về đời sống của công nhân lao động, Công đoàn Nghê An triển khai chương trình "Đến với nhà trọ công nhân". Chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức khảo sát, nắm bắt số lượng, thực trạng về điều kiện sống, sinh hoạt, tư tưởng, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của CNVCLĐ đang thuê ở trọ tại các nhà trọ, ký túc xá, nhà công vụ. Tổ chức các đoàn công tác đến các nhà trọ để giao lưu, tuyên truyền, thăm hỏi, tặng quà, động viên CNLĐ đang ở trọ. Tuyên truyền, vận động các chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê trọ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp “Tháng Công nhân” năm 2022; thương lượng để chủ doanh nghiệp hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho CNLĐ.

LAN TỎA

Tháng 5 - Tháng Công nhân chính là đợt cao điểm chăm lo cho đoàn viên nhưng từ tuần giữa tháng 4 đã có nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên được các cấp Công đoàn triển khai sôi nổi để hướng tới ngày Quốc tế Lao động 1/5 và Tháng Công nhân như khám và tư vấn cấp phát thuốc miễn phí cho đoàn viên vùng miền núi xa của Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An; Giao lưu thể thao và tặng quà cho công nhân của LĐLĐ huyện Thanh Chương; Ký kết hợp tác về Phúc lợi đoàn viên giảm giá trong các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, du lịch, dịch vụ... của LĐLĐ huyện Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu; Hiến máu tình nguyện (LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn, Nghi Lộc); Hỗ trợ tiền xây dựng nhà cho gia đình đoàn viên từ quỹ phong trào “Góp gạch xây nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn” của LĐLĐ huyện Đô Lương… Việc tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, hướng về CNLĐ của công đoàn các cấp đã giúp “Tháng Công nhân” trở thành một hoạt động truyền thống, lan tỏa và được nhiều người biết đến. Qua đó đã nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn.

LĐLĐ huyện Quỳnh Lưu ký kết chương trình Phúc lợi đoàn viên nhân Tháng Công nhân 2022, giúp đoàn viên có được ưu đãi khi sử dụng dịch vụ du lịch. Ảnh: PV

Hàng năm, “Tháng Công nhân” luôn có sự đồng hành của tổ chức công đoàn, chủ sử dụng lao động, của các cấp chính quyền. Bởi thực tế hiện nay, đời sống của người lao động còn gặp nhiều khó khăn, cần sự chung tay, sẻ chia của cộng đồng, tuy nhiên sự sẻ chia đó phải có thực chất, thiết thực bằng các hành động cụ thể thì mới giúp ích cho người lao động.

Qua nhiều năm tổ chức, hoạt động Tháng Công nhân của các cấp Công đoàn trong tỉnh đã thu hút được đông đảo đoàn viên, người lao động đón nhận, được các cấp ủy Đảng, chính quyền, người sử dụng lao động quan tâm, ủng hộ. Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thông qua các hoạt động Tháng Công nhân lần thứ 14 - 2022 tiếp tục khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân Nghệ An trong thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phục hồi và phát triển kinh tế của tỉnh trong giai đoạn hiện nay./.