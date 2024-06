Báo Nghệ An Sôi nổi Gala Dinner 'Ngày hội gia đình' Báo Nghệ An năm 2024 Thiết thực kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam, tối 28/6, Đảng ủy, Ban Biên tập và Công đoàn Báo Nghệ An tổ chức Gala Dinner “Ngày hội gia đình” năm 2024.

Gala Dinner “Ngày hội gia đình Báo Nghệ An” năm 2024 nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng 99 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và ngày Gia đình Việt Nam 28/6 của Báo Nghệ An.

Tham dự chương trình có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An, các cán bộ, phóng viên, nhân viên cùng dâu, rể, con em của đơn vị. Ảnh: Đức Anh.

Thông qua chương trình, Đảng ủy, Ban Biên tập và Công đoàn Báo Nghệ An bày tỏ sự tri ân thành viên các gia đình đã chia sẻ, động viên và tạo điều kiện cho cán bộ, phóng viên và nhân viên hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, mở rộng giao lưu, thắt chặt mối đoàn kết, gắn bó giữa các gia đình nhỏ trong đại gia đình Báo Nghệ An.





Những tiết mục văn nghệ vui tươi, sôi nổi do các cháu là con, em của cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An biểu diễn. Ảnh: Đức Anh

Đây cũng là dịp để dâu, rể, con em của Báo Nghệ An gặp gỡ, tâm sự, hiểu thêm công việc của người thân trong gia đình sau một năm làm việc, cống hiến. Từ đó có thêm sự cảm thông, chia sẻ, động viên và trở thành điểm tựa vững chắc cho chồng, vợ, bố, mẹ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập tặng quà cho các cháu đạt giải cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp thành phố, cấp huyện trong năm học 2023 - 2024. Ảnh: Đức Anh

Tại chương trình, các cán bộ, phóng viên, nhân viên cùng dâu, rể, con em của Báo Nghệ An được xem các clip đầy ý nghĩa về những thành tựu của Báo Nghệ An trong thời gian gần đây; cùng lắng đọng cảm xúc với những chia sẻ của dâu, rể, con em của Báo Nghệ An về những người thân của mình đang công tác tại đơn vị.

Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao quà cho các cháu đạt thành tích học tập xuất sắc, học sinh giỏi. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao quà cho các cháu học sinh giỏi cấp trường và các cháu đạt giải tại các cuộc thi Trạng Nguyên, giải Toán tiếng Anh, vẽ tranh… Ảnh: Đức Anh

Gala Dinner “Ngày hội gia đình Báo Nghệ An" năm 2024 còn diễn ra đầy vui tươi, sôi nổi với các tiết mục văn nghệ do các cháu là con, em của cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An biểu diễn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Nghệ An tặng quà cho đội văn nghệ. Ảnh: Đức Anh

Dịp này, Công đoàn Báo Nghệ An cũng trao quà, các phần thưởng cho con em của cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An có thành tích học tập tốt trong năm học 2023 - 2024 vừa qua.