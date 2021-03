Sôi nổi ngày hội đoàn viên ở Báo Nghệ An

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của tuổi trẻ Báo Nghệ An chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn. Trước đó, Chi đoàn Báo Nghệ An đã có các hoạt động thăm, tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Làng trẻ em SOS Vinh, phát động phong trào thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Báo Nghệ An; tri ân cán bộ đoàn qua các thời kỳ... Ảnh: Thành Cường