Sớm giải quyết các vụ án và vụ việc phức tạp, kéo dài ở Nghệ An

Sau khi đánh giá tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh diễn ra trong tháng 2, hội nghị tập trung cho ý kiến về việc xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài và các vụ việc vi phạm xảy ra trong tháng 2.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chủ trì hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 2. Ảnh: Hoài Thu

Đánh giá về công tác trong tháng 2, đối với Ban Nội chính Tỉnh ủy, đã hoàn thành báo cáo đánh giá kết quả, tình hình 1 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãnh phí, tiêu cực gửi Ban Nội chính Trung ương.



Bên cạnh đó, Ban Nội chính cũng đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy hướng chỉ đạo xử lý đối với đề xuất của UBND huyện Con Cuông liên quan vụ án vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản xảy ra tại Vườn Quốc gia Pù Mát, xã Môn Sơn; cho ý kiến về đề xuất của UBND huyện Quế Phong liên quan đến vụ việc ông Hờ Bá Rùa, nguyên là giáo viên Trường Tiểu học Tri Lễ 4, xã Tri Lễ, có hành vi vi phạm quy định pháp luật về vận chuyển hàng hóa trái phép.

Cho ý kiến góp ý dự thảo Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý ngân sách tại Ban Thường vụ Thành ủy Vinh; thông báo kết quả kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ nông nghiệp tại huyện Tân Kỳ…

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Đức Cường nêu ý kiến về tiếp nhận, xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hoài Thu

Trong tháng, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp 25 lượt công dân với 91 đơn thư; đã xử lý 91 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, trong đó chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý 18 đơn, hướng dẫn công dân 4 đơn, lưu 69 đơn. Tổ chức làm việc với 1 công dân để làm rõ nội dung đơn.



Bên cạnh đó, hội nghị cũng thảo luận, cho ý kiến về việc xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo và vụ việc vi phạm pháp luật diễn ra trên địa bàn tỉnh. Điển hình như các vụ việc khiếu kiện của một số hộ gia đình liên quan dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A; vụ việc thi hành án giao tài sản đấu giá tại huyện Đô Lương; vụ việc vi phạm đất đai tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành; vụ án liên quan vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại BQL rừng phòng hộ Bắc Nghệ An; vụ án về thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến việc bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án công trình kênh tiêu thoát nước Nghi Kim, Nghi Vạn giai đoạn 1; vụ việc sai phạm xảy ra tại Dự án xây dựng cụm dân cư Trường Sơn thuộc phường Cửa Nam, TP Vinh; vụ án vi phạm trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Hào thành cổ Vinh; vụ việc thanh tra sai phạm Dự án xây dựng tổ hợp thương mại, căn hộ cao cấp tại xã Nghi Phú, TP Vinh do Công ty TNHH Minh Khang làm chủ đầu tư…

Cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế tống đạt các quyết định khởi tố bị can liên quan đến sai phạm ở Ban Quản lý rừng phòng hộ Yên Thành. Ảnh tư liệu

Đối với những vụ việc kéo dài, chậm giải quyết, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan giải trình, đẩy nhanh tiến độ xử lý, ví như vụ án vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại khu vực rừng phòng hộ thuộc địa bàn xã Na Ngoi và khu vực rừng phòng hộ thuộc địa bàn xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn.

Hội nghị cũng đánh giá tình hình công tác của các sở, ban, ngành Khối Nội chính tháng 2 và định hướng nhiệm vụ công tác trong tháng 3. Trong đó cần tập trung đảm bảo an ninh an toàn cho các sự kiện quan trọng của tỉnh; tuyên truyền, triển khai xử lý các vấn đề liên quan phòng, chống dịch Covid-19; xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở; tiếp tục mở các đợt tấn công, truy quét các loại tội phạm, nhất là tội phạm giết người, mua bán người, tín dụng đen, triệt xóa các đường dây ma túy. Tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.