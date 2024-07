Giáo dục Sớm hoàn thành việc tuyển dụng giáo viên trước năm học mới Trước thềm năm học mới, Nghệ An đang thiếu hàng nghìn giáo viên ở tất cả các bậc học. Chính vì thế, hiện nay, các địa phương đang khẩn trương tuyển dụng giáo viên để kịp thời bổ sung cho các nhà trường theo đúng kế hoạch và chỉ tiêu đã được giao.

Nhiều địa phương đã hoàn thành tiếp nhận hồ sơ ứng viên

Trước đó, ngày 22/4/2024, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về phê duyệt bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập và điều chỉnh tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội năm 2024.

Theo đó, bổ sung 2.187 biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập cho 19 huyện, thành, thị và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trước thềm năm học mới, Nghệ An được giao thêm 2.000 chỉ tiêu biên chế cho các bậc học. Ảnh: Mỹ Hà

Việc tuyển dụng giáo viên được xem là vấn đề cấp thiết hiện nay nhằm giải quyết bài toán thiếu giáo viên diễn ra trong nhiều năm nay. Riêng trong năm học 2024-2025, Nghệ An đang dự kiến thiếu hơn 6.500 biên chế ở tất cả các bậc học, do số lớp trên toàn tỉnh tăng hơn 200 lớp. Trong đó, thiếu nhiều nhất là bậc tiểu học, THCS và mầm non.

Hiện, sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua việc bổ sung biên chế giáo viên, các địa phương cũng đã bắt đầu tuyển dụng giáo viên cho năm học mới.

Tại huyện Diễn Châu, từ cuối tháng 5, huyện đã có kế hoạch tuyển dụng 196 giáo viên ở bậc mầm non, tiểu học và 4 nhân viên kế toán trường học. Mục đích nhằm bổ sung viên chức cho ngành Giáo dục hiện còn thiếu so với quy định, phù hợp vị trí việc làm, đảm bảo chất lượng, số lượng, đúng cơ cấu; góp phần xây dựng đội ngũ viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Qua hơn 1 tháng thu nhận hồ sơ, ông Nguyễn Xuân Khoa - Trưởng phòng Nội vụ, UBND huyện Diễn Châu cho biết: Đến thời điểm này, huyện Diễn Châu đã tuyển dụng xong giáo viên hợp đồng cấp huyện, vì thế, việc tuyển dụng mới này sẽ tuyển dụng mới giáo viên và tiếp nhận hơn 20 giáo viên biên chế từ nơi khác chuyển về. Qua tổng hợp, hiện hồ sơ đăng ký tuyển dụng giáo viên mầm non vượt chỉ tiêu được giao với khoảng 50 hồ sơ. Tuy nhiên, số hồ sơ để tuyển dụng bậc tiểu học chỉ mới đáp ứng được hơn một nửa. Nếu còn thiếu hồ sơ chúng tôi sẽ tuyển bổ sung để kịp thời bố trí cho các nhà trường trước năm học mới.

Tiết học của học sinh Trường Tiểu học Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương. Ảnh: Mỹ Hà

Huyện Thanh Chương hiện cũng đã hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ và qua tổng hợp số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển cao hơn số chỉ tiêu đã được giao là 66 người.

Qua trao đổi, ông Nguyễn Cao Thanh - Trưởng phòng Nội vụ huyện cho biết: Trước khi tuyển dụng chúng tôi phải cân đối số lượng giáo viên ở các bậc học trên địa bàn, quy mô trường lớp các năm học tới và tính đến 10% số lượng giáo viên phải tinh giản tính đến năm 2025. Khó khăn hiện nay của huyện đó là thiếu giáo viên ở bậc mầm non, tiểu học nhưng lại thừa hơn 100 giáo viên ở bậc THCS. Vì thế, nếu không đủ giáo viên cho các bậc học trong năm học tới, chúng tôi tiếp tục thực hiện biệt phái giáo viên ở bậc THCS về dạy giáo viên tiểu học.

Theo kế hoạch tuyển dụng của huyện Thanh Chương, việc tuyển dụng giáo viên sẽ thực hiện theo 2 vòng. Trong đó, vòng 1 sẽ kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Nhiều lớp học ở thành phố Vinh có sĩ số bằng hoặc vượt theo quy định là 45 học sinh/lớp nên việc cân đối lại đội ngũ giáo viên không quá phức tạp. Ảnh: Mỹ Hà

Ở vòng 2, các ứng viên sẽ thi môn nghiệp vụ chuyên ngành với hình thức vấn đáp. Nội dung thi gồm kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Theo hướng dẫn của huyện, trường hợp có từ 2 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Cân đối lại đội ngũ trong quá trình tuyển dụng

Trên toàn tỉnh, dù số lượng biên chế được giao đợt này là trên 2.000 giáo viên, trong đó, có 1.352 biên chế cho bậc mầm non, 369 biên chế cho bậc tiểu học và 441 biên chế cho bậc THCS và 25 biên chế cho bậc THPT, nhưng qua nắm bắt, nhiều huyện sẽ tuyển dụng biên chế ít hơn chỉ tiêu được giao.

Điều này nhằm để cân đối lại số giáo viên ở các bậc học trên toàn huyện và phải phù hợp với kế hoạch tinh giản giáo viên theo yêu cầu. Ngoài ra, số huyện tuyển dụng giáo viên bậc THCS không nhiều, vì hiện nay bậc học này còn thừa khá nhiều giáo viên.

Theo quy định ở các xã miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, định mức sẽ giao 25 học sinh/lớp. Tuy nhiên, trên thực tế tại Nghệ An, nhiều điểm trường lẻ số học sinh không đủ theo quy định. Điều đó, khiến các địa phương gặp nhiều khó khăn khi cân đối lại đội ngũ, bởi số lớp tăng nhưng số giáo viên được giao lại giảm. Ảnh: Mỹ Hà

Riêng tại thành phố Vinh, dự kiến tuyển dụng toàn bộ chỉ tiêu, trong đó, có khoảng 100 giáo viên bậc THCS vì hiện nay số lớp ở thành phố Vinh 2 năm trở lại đây tăng nhanh và còn tiếp tục tăng trong các năm tới. Hiện sĩ số các lớp ở thành phố Vinh đang ở mức trung bình 44 học sinh/lớp, sát với định mức giáo viên tương đương với số lượng học sinh/lớp theo quy định nên thành phố Vinh không phải cân đối lại giáo viên ở các lớp như nhiều địa phương khác, thuận lợi cho việc tuyển dụng biên chế. Dự kiến, sau khi ban hành kế hoạch, thành phố Vinh sẽ sớm thông báo tiếp nhận hồ sơ để hoàn thành việc tuyển dụng giáo viên trước thềm năm học mới.

Trong khi đó, nhiều địa phương khác, nhất là ở các huyện miền núi cao, những nơi có nhiều điểm trường lẻ việc cân đối lại đội ngũ khó khăn hơn, vì hiện nay số lượng lớp thì nhiều nhưng quy mô học sinh lại ít, không đạt theo như quy định nên số lượng giáo viên đứng lớp phải “co” lại để đảm bảo đúng định mức.

Nếu sớm hoàn thành việc tuyển dụng sẽ giúp các nhà trường thuận lợi trong bố trí giáo viên trước thềm năm học mới. Ảnh: Mỹ Hà

Liên quan đến tuyển dụng giáo viên, theo kế hoạch của các địa phương, việc tuyển dụng sẽ được thực hiện theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và một số văn bản khác liên quan. Đối tượng ưu tiên tuyển dụng theo quy định của Nhà nước và được cộng điểm trong kết quả điểm vòng 2. Với trường hợp giáo viên hợp đồng cấp huyện (nếu có), một số địa phương cho biết, sẽ ưu tiên trong quá trình tuyển dụng. Việc tuyển dụng viên chức phải đảm bảo công khai, khách quan, dân chủ, công bằng và đúng quy định của pháp luật và đảm bảo an toàn, ngăn ngừa, phòng chống các tiêu cực trong công tác tuyển dụng viên chức.