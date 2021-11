Sớm khắc phục sửa chữa đường trục chính thị xã Thái Hòa

Dự án đường trục chính thị xã Thái Hòa được thi công năm 2009, hiện đường bị xuống cấp, bong tróc một số vị trí. Ảnh: Hải An

“Dự án tuyến đường trục chính” thuộc hệ thống hạ tầng giao thông khu đô thị mới Thái Hòa đường được thiết kế có chiều dài hơn 1,95 km, rộng 52 mét, được khởi công xây dựng từ tháng 10/2009.

Dự án này do UBND thị xã Thái Hòa làm chủ đầu tư, nguồn vốn huy động từ ngân sách Trung ương, nguồn vốn ngân sách tỉnh Nghệ An và thị xã Thái Hòa. (Trước đây đoạn tuyến dài 2,05km, sau đó điều chỉnh, cắt giảm xuống 1,95 km do có phần trùng vào đường đầu cầu Hiếu 2 ).

Tuy nhiên do khó khăn về nguồn vốn, cũng như công tác GPMB nên dự án thi công dở dang đến nay. Hiện nay còn khoảng 600 m chưa thảm bê tông nhựa lớp 2 và một số hạng mục chưa triển khai thi công.

Một số vị trí đường bị lõm . Ảnh: Hải An

Thời gian vừa qua trên tuyến đường này đã xảy ra một số vị trí bị bong tróc mặt đường, lún cao su (trong phạm vi khoảng trên 500 m).

Đại diện BQL dự án xây dựng thị xã Thái Hòa cho biết, công trình đang thi công dở dang, quá trình thi công nhằm đảm bảo kết nối giao thông tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tuy nhiên quá trình sử dụng có xe ô tô vận tải chở vật liệu nặng thường xuyên lưu thông đoạn tuyến, một số vị trí cũng bị xuống cấp.

Ông Hồ Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa cho biết: Trước thực trạng trên, UBND thị xã Thái Hòa đã giao cho BQL dự án xây dựng Thái Hòa và các phòng, ban liên quan kiểm tra công trình, giao cho đơn vị thi công khắc phục sửa chữa.

Cụ thể, BQL dự án xây dựng Thái Hòa đã có Công văn số 177/ngày 25/10 về việc “Đôn đốc nhà thầu, sửa chữa khắc phục trên tuyến”. Theo kế hoạch từ ngày 10/11 nhà thầu sẽ tập kết máy móc, vật liệu triển khai sửa chữa khắc phục trên tuyến. Sau khi hoàn thành công tác sửa chữa sẽ tiến hành thảm nhựa lớp 2 đoạn 600 m còn lại.

Theo kế hoạch từ ngày 5/11, nhà thầu sẽ tập kết máy móc, vật liệu triển khai sửa chữa khắc phục trên tuyến và tiến hành thảm nhựa lần 2. Ảnh: Hải An Quá trình khắc phục sửa chữa, BQL dự án xây dựng Thái Hòa sẽ chỉ đạo đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát, tổ chức thi công, giám sát đảm bảo đúng quy trình, quy định. Đồng thời quan tâm đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại theo nguồn vốn bố trí năm 2021, để kịp thời giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch đề ra.



Dự án này sau khi đưa vào sử dụng được coi là “điểm nhấn” hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, phục vụ khu đô thị mới Thái Hòa.