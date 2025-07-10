Kinh tế Sớm khắc phục tình trạng cô lập của các bản ở xã Yên Hòa Sau bão số 10 đã gần 1 tuần, 3 bản của xã Yên Hòa với hơn 300 hộ dân vẫn đang bị cô lập và học sinh phải hàng ngày qua sông bằng thuyền, bè rất nguy hiểm. Chính quyền và người dân xã Yên Hòa đang nỗ lực huy động nguồn kinh phí làm cầu tạm để người dân thoát tình thế bị cô lập.

Bị đe dọa tính mạng vì không còn cầu

Sáng 6/10, khởi đầu một tuần mới, cũng là lúc giáo viên, học sinh đến trường. Song ở xã Yên Hòa, sự khởi đầu ấy không như thường lệ, bởi cây cầu cứng nối trung tâm xã với 3 bản của xã đã bị lũ cuốn trôi, cô trò không thể qua sông như thường ngày. Mà phải nhờ đến các lực lượng chức năng như công an, dân quân tự vệ, cán bộ xã, bản huy động thuyền, ca nô để đưa từng tốp cô, trò vượt sông trong tình trạng nước lũ chảy xiết, đục ngầu.

Sáng 7/10, các lực lượng tại chỗ của xã Yên Hòa giúp học sinh các bản bị cô lập trèo núi, vượt sông để đến trường. Ảnh: CSCC

“Thứ Hai đầu tuần, 209 học sinh và 28 giáo viên phải chờ lần lượt từng tốp cô, trò lên thuyền qua sông. Bởi cây cầu bê tông Trung Thắng nối trung tâm xã với 3 bản (bản Xốp Cốc, bản Văng Lin và bản Tạt) đã bị lũ cuốn trôi, nay chỉ còn lại mố cầu 2 bên và 1 chân cầu giữa dòng nước”, ông Đậu Đức Truyền - Chủ tịch UBND xã Yên Hòa cho biết.

Cũng vì cây cầu bị cuốn trôi, liên tiếp trong 2 ngày (5-6/10) đã có 4 trường hợp người dân ở 3 bản bị cô lập đau ốm nặng phải đi cấp cứu, lực lượng xã, bản đã phải vừa chạy bộ, vừa dùng xe máy và cả kết bè mảng để đưa người dân vượt sông đến bệnh viện cấp cứu.

Ông Lô Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Sáng 5/10, khoảng 8h30', nhận được tin cầu cứu của bà con, các đồng chí Công an xã cùng với cán bộ xã, bản vừa đi bộ, vừa đi xe máy, rồi dùng cả thuyền, bè để vượt sông đến bản Tạt để đưa 2 người qua sông, đến bệnh viện. Quá trình đưa người bệnh đi rất vất vả, có những đoạn các đồng chí Công an phải bế cháu bé đi bộ dọc sườn núi, bờ sông trơn trượt. Rồi dùng cáng gánh, dùng xe máy “tăng bo” để chạy đua với thời gian cứu chữa…

Cầu cứng bị sập, hơn 200 học sinh và 28 giáo viên ở xã Yên Hòa đến trường nhờ sự giúp đỡ của các lực lượng (ngày 7/10). Ảnh: CSCC

Trước đó, ngày 4/10, cụ bà Lô Thị Dương (75 tuổi), ở bản Xốp Cốc bị đau ruột thừa, cấp ủy, chính quyền địa phương đã cử lực lượng Công an, Quân sự xã vừa chờ xe máy, vừa kết bè mảng và cử người bơi kèm bè khẩn trương hỗ trợ đưa bà vượt lũ để kịp thời lên xe ô tô bố trí sẵn sang Quốc lộ 48C, rồi lên xe cấp cứu đưa bà đi viện ở Con Cuông. Nhờ sự nỗ lực của các lực lượng, tính mạng cụ bà Lô Thị Dương cũng như ông Phúc, cháu Mạnh mới được cứu chữa kịp thời.

Trước đó, ngay sau khi bão tan, mưa lớn, nước dâng nhanh đã cuốn trôi 2 người là công nhân xây dựng đang ở địa bàn xã, đến nay, (7/10) vẫn chưa tìm thấy, và 1 trường hợp là con em của xã sống ở Diễn Châu lên thăm bà nội ở bản Xiềng Líp, khi đi đến gần cầu Trung Thắng thì bị nước lũ cuốn và hiện đã tìm thấy thi thể, gia đình đã đưa về mai táng.

Cấp thiết làm cầu qua sông

Cháu Lương Duy Mạnh, 4 tuổi, ở bản Tạt bị sốt cao phải đưa đi cấp cứu trong ngày 6/10. Ảnh: CSCC

Trước những đe doạ liên tiếp về tính mạng của nhiều người, bất lợi trong di chuyển, học hành của học sinh, giáo viên, ông Đậu Đức Truyền cho biết, hiện nay, xã đang nghiên cứu, cân đối nguồn kinh phí cũng như kết hợp kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thêm để làm cầu tạm qua sông.

“Cây cầu bê tông Trung Thắng bị lũ cuốn mất, chỉ còn lại mố cầu 2 bên và 1 trụ cầu giữa dòng nước. Tạm thời chúng tôi đang dự định sẽ làm 1 cây cầu sắt cho người dân đi bộ qua lại. Các thanh sắt sẽ được hàn nối với nhau và lấy điểm tựa là mố cầu và trụ cầu còn lại. Song đây cũng chỉ là giải pháp trước mắt. Nếu lại xảy ra mưa lũ, nước sông dâng thì dù có làm cầu tạm chính quyền vẫn phải cấm qua lại. Bởi sông ở đây nước chảy xiết, dâng nhanh kèm theo đất, đá, cây cối rất nguy hiểm”.

Tìm hiểu được biết, trong và sau cơn bão số 10, xã Yên Hòa bị thiệt hại nặng nề cả người và của cải, hạ tầng. Cụ thể, gió bão kèm mưa lớn đã làm 7 nhà bị sập hoàn toàn; 103 nhà bị ngập lụt và 18 thôn, bản bị cô lập hoàn toàn trong nhiều ngày. Ngoài ra, Trường THCS xã Yên Hòa bị ngập 1-3m, nước đã tràn vào các phòng học tầng 1 và ngập Trường Mầm non Yên Thắng.

Lãnh đạo UBND xã và các lực lượng tiếp cận bản Tạt, bản Xốp Cốc để nắm tình hình, kêu gọi hỗ trợ người dân. Ảnh: CSCC

Đối với các tuyến giao thông, tuyến Quốc lộ 48C nước dâng ngập 3 điểm tại bản Cooc, bản Yên Tân và cầu Xốp Chạng, bản Yên Hợp. Tuyến Tỉnh lộ 543B tại tràn Na Pu bị ngập sâu, người dân không thể qua lại. Tuyến đường DH 11 có 3 điểm cầu tràn bị ngập tại cầu tràn Văng Ống, cầu tràn Xốp Cốc và cầu tràn Văng Mai khiến 2 bản Xốp Cốc, bản Tạt bị chia cắt. Tuyến đường Xiềng Líp - Xốp Kha có cầu tràn bị ngập sâu, có nhiều điểm sạt lở, bản Xốp Kha bị cô lập. Tuyến đường Yên Tân - Yên Hương có cầu tràn Yên Hương nước dâng, bản Yên Hương cô lập. Tuyến đường làng bản Cành Khỉn có cầu tràn Khe Ngậu bị ngập, làm cô lập 30 hộ dân bản Cành Khỉn. Cầu cứng bê tông cốt thép trên tuyến DH11 Trung Thắng đi bản Tạt bị đổ gãy, cuốn trôi.