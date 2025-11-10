Kinh tế Sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tăng nguồn cung nhà ở xã hội Tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gợi mở một số nội dung để các đại biểu tập trung thảo luận, như giải pháp tăng cường nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có giá phù hợp; giải pháp tiết giảm chi phí đầu tư để giảm giá thành sản phẩm, như cắt giảm chi phí tuân thủ, chi phí đầu vào, giảm thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí xây dựng.

Sáng 11/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo, tập trung thảo luận về phát triển đột phá nhà ở xã hội. Tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Phó trưởng Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, 34 tỉnh, thành phố, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp, ngân hàng thương mại. Điểm cầu Nghệ An do đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và các phường trên địa bàn TP. Vinh (cũ).

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Tiến Hùng

Nghệ An vượt chỉ tiêu được giao về xây dựng nhà ở xã hội

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng về kết quả Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, đến nay, cả nước đã có 696 dự án đang được triển khai, với quy mô hơn 637.000 căn hộ. Trong đó, có 165 dự án với hơn 116.000 căn hộ đã hoàn thành; 151 dự án với quy mô hơn 132.000 căn hộ đã khởi công, đang được triển khai xây dựng; 380 dự án với quy mô gần 390.000 căn hộ đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Theo đó, tổng số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công cũng như đã chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 60% so với chỉ tiêu đã đặt ra trong Đề án.

Nghệ An là 1 trong 16 địa phương đạt hoặc vượt chỉ tiêu được giao. Cụ thể, trong năm 2025, Nghệ An được giao chỉ tiêu 1.420 căn hộ, nhưng đến nay đã hoàn thành 2.981 căn, đạt tỷ lệ 168%. Ngoài ra, Nghệ An cũng đang đầu tư xây dựng 4.367 căn hộ. Dự kiến trong năm 2025, Nghệ An sẽ có 2.548 căn hộ, đạt tỷ lệ 179% so với chỉ tiêu được giao.

Đại diện các sở, ngành và các phường trên địa bàn TP. Vinh (cũ) tham gia cuộc họp. Ảnh: Tiến Hùng

Nghị quyết số 01 năm 2025 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đã xác định tập trung thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, mà cụ thể là Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương.

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn, kịp thời thúc đẩy các dự án đầu tư, tăng nguồn cung sản phẩm nhà ở, bất động sản ở các phân khúc, nhất là phân khúc nhà ở có giá hợp lý, nhà ở xã hội. Tăng cường kiểm soát, chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng đất, định giá và đấu giá đất đai, xử lý kịp thời các vụ việc thao túng, đẩy giá và đầu cơ, nhằm ổn định thị trường bất động sản với thể chế đồng bộ hơn, cơ chế, chính sách ưu đãi hơn, thủ tục hành chính thuận tiện hơn, tạo nguồn cung nhà ở lớn hơn, với phân khúc hợp lý hơn và giá cả thấp hơn, qua đó, đảm bảo quyền có chỗ ở của người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo Thủ tướng Chính phủ, bên cạnh những kết quả đạt được, một số quy định pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển thị trường bất động sản, nhà ở xã hội vẫn chưa được sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế. Thiếu nguồn cung nhà ở thương mại có giá phù hợp và nhà ở xã hội, trong khi tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội còn chậm.

Giá nhà ở tại đô thị lớn vẫn vượt quá khả năng chi trả của đa số người dân, còn tình trạng đẩy giá, tạo giá cao, giá ảo, gây nhiễu loạn thông tin thị trường nhằm trục lợi, một số chủ đầu tư dự án đưa ra giá chào bán bất động sản cao hơn nhiều so với mức trung bình. Công tác vận hành và sàn giao dịch bất động sản chưa thống nhất, còn tiềm ẩn rủi ro và thiếu minh bạch. Thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản chưa đầy đủ, kịp thời, thiếu minh bạch.

Thị trường chung cư ở Nghệ An thời gian qua tăng vọt. Ảnh: Tiến Hùng

Tập trung tháo gỡ vướng mắc

Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương tập trung thảo luận các nội dung: Giải pháp tăng cường nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có giá phù hợp; giải pháp tiết giảm chi phí đầu tư để giảm giá thành sản phẩm, như cắt giảm chi phí tuân thủ, chi phí đầu vào, giảm thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí xây dựng...

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, để phát triển, vận hành đồng bộ thị trường bất động sản, cần phải phát triển và mở rộng các loại hình nhà ở, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở giá rẻ, nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp, tạo điều kiện, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở theo cơ chế thị trường cho các đối tượng chính sách xã hội…

Cùng với đó là chính sách thuế phù hợp để ngăn chặn các hành vi đầu cơ thổi giá, chào giá nhà ở quá cao so với mức trung bình của thị trường; chính sách tín dụng để điều tiết, ưu tiên, hướng dòng vốn vào các dự án nhà ở xã hội và các đối tượng có nhu cầu mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp, đồng thời, kiểm soát dòng tiền đi vào các phân khúc nhà ở mang tính đầu cơ, trục lợi chính sách.

Đặt vấn đề tại sao cùng một cơ chế, chính sách, có địa phương làm rất tốt, có địa phương làm chưa tốt, Thủ tướng đề nghị chỉ ra các bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn; các vướng mắc về thể chế, pháp luật trong việc thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý; vấn đề giá đất; việc giao dự án cho các chủ đầu tư, doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội…

Thủ tướng mong muốn sau phiên họp sẽ giải quyết được ngay một số thẩm quyền thuộc của Chính phủ, của các bộ, các ngành, các địa phương; nếu còn vướng mắc thì đề xuất Quốc hội tại Kỳ họp sắp tới ban hành một nghị quyết để tiếp tục tháo gỡ. Theo Thủ tướng, tất cả các chủ thể có liên quan đều phải nỗ lực, tích cực, trong đó, Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản lành mạnh, ổn định, phát triển và cuối cùng người dân phải được hưởng thụ.