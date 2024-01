Sớm triển khai ký kết hợp tác giữa HĐND, UBND và các sở, ngành của tỉnh Nghệ An với 3 tỉnh của nước bạn Lào

Làm việc với UBND tỉnh Nghệ An, về phía đoàn công tác Quốc hội Lào có các đồng chí: Leeber Leebouapao - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, Tài chính, kiểm toán Quốc hội; Thanta Kongphaly - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, Tài chính Quốc hội; Amphaivone Lombounpheng - Chủ tịch HĐND tỉnh Hủa-phăn; Leanevilay Chanthalaphan - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bô-li-khăm-xay; Maysy Viengvilay - Chủ tịch Ủy ban Kinh tế, Kế hoạch và Tài chính của Hội đồng nhân dân tỉnh Xiêng-khoảng cùng các thành viên đi trong đoàn.

Về phía Quốc hội Việt Nam có đồng chí Vũ Tuấn Anh - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ cùng đại diện một số sở, ngành.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác Quốc hội Lào. Ảnh: Thành Cường

Làm việc với UBND tỉnh Nghệ An, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, Tài chính, Kiểm toán Quốc hội Lào Leeber Leebouapao nhấn mạnh mục đích chính của chuyến thăm và làm việc lần này nhằm tiếp tục tăng cường, vun đắp mối đoàn kết, hữu nghị giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam; tăng cường sự hợp tác giữa các ủy ban Quốc hội 2 nước và giữa các đơn vị liên quan; trao đổi sâu hơn cũng như tăng cường mối quan hệ hợp tác với HĐND cũng như Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Nghệ An.

Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, Tài chính, Kiểm toán Quốc hội Lào Leeber Leebouapao phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đoàn công tác Quốc hội Lào đã thảo luận một số nội dung liên quan đến việc phân cấp quản lý trong việc thu chi ngân sách giữa trung ương và địa phương; phân cấp quản lý các dự án đầu tư công; bài học kinh nghiệm về việc xem xét, xử lý các vấn đề sau khi có kết quả thanh tra, giám sát trên địa bàn.

Các nội dung về cơ chế phối kết hợp giữa Quốc hội với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; cơ chế phối hợp giữa Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND với các sở ban ngành địa phương trong việc giám sát, thanh tra... cũng được thảo luận tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu tại cuộc làm việc với Đoàn công tác Quốc hội Lào. Ảnh: Thành Cường

Vui mừng đón tiếp đoàn công tác Quốc hội Lào tới thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An cho biết, thời gian qua, trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Lào, tỉnh Nghệ An luôn chú trọng xây dựng các mối quan hệ, hợp tác với các địa phương của Lào.

Trong hơn 10 năm qua, tỉnh Nghệ An đã trực tiếp đào tạo hàng nghìn học sinh, sinh viên của nước bạn Lào đến học tập tại Nghệ An. Trong số này, hiện đã có nhiều người thành đạt và đang giữ nhiều vị trí quan trọng trong các cơ quan nhà nước Lào. Năm học 2023 - 2024, Nghệ An đã tiếp nhận 31 học sinh đến từ 6 tỉnh Xiêng-khoảng, Hủa-phăn, Bô-ly-khăm-xay, Viêng-chăn, Sa-vẳn-na-khẹt và Khăm-muộn học tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông số 2.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Khẳng định việc tăng cường các hoạt động hợp tác trên mọi lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội là những trụ cột quan trọng trong mối quan hệ của tỉnh Nghệ An với các địa phương của Lào, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An nêu rõ, mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Lào, giữa tỉnh Nghệ An với các địa phương của Lào trong thời gian qua hết sức bền chặt, tốt đẹp, gắn bó keo sơn. Đồng thời, đồng chí bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của HĐND 3 tỉnh Hủa-phăn, Xiêng-khoảng, Bô-li-khăm-xay để sớm triển khai ký kết kết hợp tác giữa HĐND, UBND và các sở, ngành của tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác Quốc hội Lào tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Thay mặt đoàn công tác, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, Tài chính và Kiểm toán của Quốc hội Lào Leeber Leebouapao cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trong thời gian đoàn công tác thăm và làm việc tại Nghệ An.

Đại diện đoàn công tác của Quốc hội Lào trân trọng cảm ơn những chia sẻ hết sức quý báu của các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại các cuộc làm việc. Đó là những bài học kinh nghiệm quý để Quốc hội Lào tham khảo, bổ sung các giải pháp hoạt động nhằm thực hiện tốt hơn nữa vai trò và chức trách được giao.