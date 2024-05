Sông Lam Nghệ An bị cầm hoà trong ngày ra mắt của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trong trận đấu ra mắt của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn tại vòng 18 V.League 2023/24 diễn ra trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An vẫn không thể tìm được chiến thắng trước Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Dù đã thi đấu đầy nỗ lực, nhưng SLNA vẫn phải chia điểm với Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Chung Lê

Trước khi bước đến vòng 18 V.League 2023/24 để gặp Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Sông Lam Nghệ An đã để thua 0-1 trước Hoàng Anh Gia Lai. Với trận thua đó, đội chủ sân Vinh đã phải trải qua 9 trận không biết đến mùi chiến thắng. Hiện đội bóng xứ Nghệ đang nằm ở vị trí áp chót bảng xếp hạng và kém đội đứng ngay phía trên 5 điểm. Nhằm “đổi vận” cho câu lạc bộ, Sông Lam Nghệ An đã quyết định “thay tướng” ngay trước cuộc tiếp đón Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Vinh.

Nhằm nuôi hy vọng tránh khỏi chiếc vé tranh Play off, Sông Lam Nghệ An cần 1 chiến thắng trước “Chiến hạm đỏ”. Để cụ thể hóa mục tiêu này, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đã có một số thay đổi nhỏ trong đội hình xuất phát so với người tiền nhiệm.

Theo đó, tiền đạo Phan Xuân Đại được kéo về chơi ở vị trí tiền vệ lệch phải. Trong khi đó, Ngô Văn Lương được huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn bố trí đá cặp tiền đạo cùng ngoại binh Olaha. Ngoài ra, Quang Vinh và Bá Quyền sẽ chơi ở trung tâm hàng tiền vệ, Mạnh Quỳnh đá tiền vệ lệch trái.

Những phút đầu trận đấu, Phan Xuân Đại được bố trí chơi trong vai trò tiền vệ cánh phải. Ảnh: Chung Lê

Phía bên kia chiến tuyến, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có đầy đủ lực lượng với những trụ cột như: Patrik Lê Giang, Brendon Lucas, Tùng Quốc, Huy Toàn, Vĩnh Nguyên, Timite, Patino....

Dù được chơi trên sân nhà và đang trong thế khát điểm, nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn không mạo hiểm đẩy cao đội hình ngay từ đầu. Thay vào đó, đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn chủ động chơi chậm rãi, kiểm soát bóng chắc chắn, nhằm chờ đợi sự sơ hở từ phía đối phương.

Phải đến phút thứ 9, Sông Lam Nghệ An mới bắt đầu tổ chức các đường lên bóng để áp sát cầu môn của Patrik Le Giang. Mạnh Quỳnh có pha đột phá bên hành lang cánh trái, nhưng pha chuyền bóng vào của tiền vệ này đã không đến được vị trí của Olaha.

3 phút sau, Xuân Đại có cơ hội gây khó cho khung thành của Patrik Le Giang, nhưng cú ra chân của số 21 đã bị hậu vệ đối phương chặn lại.

Chưa thể xuyên thủng lưới đối phương, Sông Lam Nghệ An đẩy cao đội hình, buộc Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh phải lùi sâu chống đỡ. Tuy nhiên, tốc độ trận đấu không được đội chủ nhà đẩy lên quá cao, vì thế không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành của Patrik Le Giang. 45 phút đầu tiên khép lại mà không đội bóng nào tìm thấy mảnh lưới của nhau.

Bước sang hiệp 2, Sông Lam Nghệ An bất ngờ thi đấu chùng xuống, điều này đã giúp cho đội khách tạo ra 2 cơ hội liên tiếp, lên khung thành của Văn Việt. Tuy nhiên, cả 2 pha đối mặt của Vĩnh Nguyên và Huy Toàn đều không thể chiến thắng được thủ môn số 1 Sông Lam Nghệ An.

Cũng sau các pha hãm thành của đội khách, đội bóng của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn thi đấu bừng tỉnh và vùng lên mạnh mẽ hơn.

Phút 55, từ đường căng ngang của Mai Sỹ Hoàng, Phan Xuân Đại băng vào đặt lòng, nhưng cú chạm bóng của tiền vệ này đã đưa bóng trúng xà ngang. Sau đó 3 phút, Quang Vinh lại có cơ hội để làm tung lưới đối phương, nhưng cú đệm lòng cận thành của tiền vệ này lại không chính xác.

Chưa dừng lại ở đó, phút 63, Mạnh Quỳnh được đồng đội chọc khe hợp lý, nhưng cầu thủ mang áo số 11 này thiếu đi chút sức rướn để có thể chiến thắng Patrik Le Giang.

Nhằm củng cố hàng thủ và mang đến sức tấn công mạnh mẽ hơn cho đội nhà, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn quyết định tung Nam Hải, Xuân Tiến, Long Vũ vào sân để thay cho Văn Thành, Xuân Đại, Văn Lương.

Sự có mặt của các cầu thủ này, đã mang đến làn gió mới cho Sông Lam Nghệ An.

Các cầu thủ SLNA đã không thể duy trì được sức ép lên phần sân của đội khách trong nhiều khoảng thời gian của trận đấu. Ảnh: Chung Lê

Phút 84, từ tình huống đá phạt cố định đưa bóng đúng với đà lao vào của Mario Zebic, nhưng cú đặt lòng của trung vệ này đã không thể chiến thắng được thủ môn Patrik Le Giang.

Những phút cuối trận, đội chủ nhà đã thi đấu đầy nỗ lực nhưng vẫn không thể tìm được đường vào khung thành của Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, tỷ số hoà 0-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Vòng 19, Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp tục được thi đấu trên sân nhà để tiếp đón đội cuối bảng Khánh Hoà.