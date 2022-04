Sông Lam Nghệ An bị loại khỏi Cúp Quốc gia 2022: 'Tai nạn' hay 'vấn nạn'?

Dù không được sử dụng 3 ngoại binh là O'Ojong Mark, Olaha và Oseni, nhưng đội hình của Sông Lam Nghệ An vẫn được đánh giá cao hơn khá nhiều so với đội chủ nhà, nhờ sự có mặt của hàng loạt cầu thủ thường xuyên được "ăn cơm tuyển". Bên cạnh Quế Ngọc Hải, Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức là Thái Bá Sang, Hồ Khắc Lương, Mai Sỹ Hoàng, Đặng Văn Lắm và Nguyễn Văn Việt.



Tiếc rằng, sự vượt trội về mặt chuyên môn của các cầu thủ không giúp Sông Lam Nghệ An có được thế trận cùng một kết quả tương xứng. Chỉ trong vòng 3 phút (từ phút 22 - phút 24), lưới của thủ môn Lê Văn Hùng suýt phải rung lên bởi 2 pha dứt điểm của Phạm Văn Hội (trúng điểm nối giữa xà ngang - cột dọc) và của Hà Kiên Cường (chệch khung thành trong gang tấc).

Tuy nhiên, may mắn không thể giúp đội bóng xứ Nghệ tránh khỏi được một thất bại. Phút 55, Ngô Hồng Phước nhận đường căng ngang của đồng đội rồi đệm bóng chính xác làm tung lưới của đội khách, mở tỉ số trận đấu. Chưa kịp bừng tỉnh sau bàn thua, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An lại tiếp tục bị đội chủ nhà trừng phạt bằng pha lập công của Hà Kiên Cường (phút 57).

Pha tranh bóng giữa các cầu thủ Sông Lam Nghệ An (áo trắng) và Bình Phước. Ảnh: Sông Lam Plus

Những phút tiếp theo, đội khách đã vùng lên mạnh mẽ. Và bàn thắng danh dự của Hồ Phúc Tịnh ở phút 76, là tất cả những gì mà họ làm được. Như vậy, đây là mùa giải thứ 2 liên tiếp tại Cúp Quốc gia, Sông Lam Nghệ An bị một đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất đánh bại ngay tại vòng loại. Còn nhớ, tại mùa giải năm ngoái, Phan Văn Đức và các đồng đội đã để thua Phố Hiến với tỉ số 0 - 1.

Trong quá khứ, trước khi Tập đoàn Tân Long tiếp quản, Sông Lam Nghệ An cũng giống như nhiều đội bóng khác tại Việt Nam (không sở hữu tiềm lực tài chính hùng mạnh), thường chọn cách buông sớm tại sân chơi Cúp Quốc gia. Mục đích không gì khác là nhằm tiết kiệm chi phí cho đội bóng. Chẳng vậy, mà người hâm mộ bóng đá nước nhà hay gọi vui Cúp Quốc gia là "cúp cuốc ra".

Có khá nhiều cổ động viên Sông Lam Nghệ An đến sân cổ vũ cho Phan Văn Đức và các đồng đội. Ảnh: Sông Lam Plus

Suy cho cùng, chuyện một đội bóng được đánh giá cao hơn để thua một đội bóng bị đánh giá thấp hơn là không có gì to tát. Vấn đề quan trọng là đội bóng bại trận thể hiện như thế nào, chứ không đơn thuần là những gì hiện lên trên bảng tỉ số. Rõ ràng, trong màn so tài với Bình Phước, diễn ra vào chiều 7/4, tinh thần thi đấu của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An không phải ở mức cao nhất.