Sông Lam Nghệ An cần bao nhiêu điểm để thoát hiểm tại V.League 2023/24?

(Baonghean.vn) - Sau chiến thắng quan trọng trước Khánh Hòa, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An vẫn còn 7 trận đấu của mùa giải để hoàn thành mục tiêu về đích an toàn tại V.League 2023/24.

Trên bảng xếp hạng V.League 2023/24, Sông Lam Nghệ An đang có 19 điểm, sau 4 chiến thắng, 7 hòa và 8 thua. Vị trí thứ 13 hiện tại của Sông Lam Nghệ An sau vòng 19 chỉ cách L. Hoàng Anh Gia Lai đúng 1 trận thắng (3 điểm) và khoảng cách này hoàn toàn có thể bị san lấp trong trường hợp đội bóng phố núi sẩy chân ở vòng đấu tiếp theo còn Sông Lam Nghệ An giành trọn 3 điểm trước M. Quy Nhơn Bình Định.

Ở vị trí thứ 10 và 11 lần lượt là Quảng Nam và TP. Hồ Chí Minh, có 23 điểm, nhiều hơn Sông Lam Nghệ An 4 điểm. Ở vòng đấu tiếp theo, Quảng Nam gặp B. Bình Dương trên sân nhà trong khi TP. Hồ Chí Minh phải đón tiếp Công an Hà Nội.

Vì vậy, có thể nói, mỗi một trận đấu của Sông Lam Nghệ An vào lúc này là một trận đấu "sinh tử", "chung kết" nhằm thu hẹp khoảng cách và thoát khỏi nhóm nguy hiểm. Còn 7 trận đấu và Sông Lam Nghệ An cần có tối thiểu 30 điểm, tức là có ít nhất 12 điểm nữa, lần lượt là các đối thủ M. Quy Nhơn Bình Định, B. Bình Dương, Nam Định, Thanh Hóa, Quảng Nam, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Viettel. Trong đó, có 3 trận trên sân nhà.

Quang Vinh (số 16) mừng bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho SLNA trước Khánh Hòa ở vòng 19 V-League 2023-2024. Ảnh: Chung Lê

Nhiệm vụ đặt ra với thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn là phải giành được ít nhất 2 trận thắng trên sân nhà trong giai đoạn sắp tới và 2 trận thắng trên sân khách, hoặc tương đương 3 trận thắng và 3 trận hòa. Đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng và nhiệm vụ của ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An là phải cải thiện thể lực và tâm lý thi đấu cho các cầu thủ trẻ.

Sông Lam Nghệ An đã để thủng lưới 24 bàn thua, con số không cao so với mặt bằng chung hiện tại của các đội V.League, nhưng vấn đề của đội bóng xứ Nghệ chính là khả năng dứt điểm. Ngay cả trận đấu gặp Khánh Hòa, Michael Olaha vẫn bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn nhất trước khung thành đội khách và số bàn thắng của anh hiện tại đang dừng ở con số 6.

Thống kê cho thấy, Sông Lam Nghệ An thường tổ chức tấn công không hiệu quả trong hiệp 1. Số bàn thắng mà các chân sút Sông Lam Nghệ An ghi được trong khoảng thời gian 15 phút đầu là 2 bàn, phút thứ 15-30 là 3 bàn và 13 phút cuối trận là 1 bàn.

Thời điểm mà đội bóng xứ Nghệ tấn công hiệu quả nhất là 15 phút đầu hiệp 2. Cụ thể, Sông Lam Nghệ An đã có 8 bàn thắng, chiếm tỷ lệ 44,4% trong các phút từ 45-60. Các phút từ 60-75 là 0 bàn thắng và 15 phút cuối trận là 4 bàn thắng.

Thế nên, Sông Lam Nghệ An cần phát huy điểm mạnh của mình trong thời điểm nhập cuộc của hiệp 2. Và hạn chế những bàn thua trong hiệp 1 cũng như cuối trận. Ở lượt đi, đội bóng xứ Nghệ đã nhận quá nhiều bàn thua từ phút 89 trở đi và mất điểm đáng tiếc trong các trận đấu gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Quảng Nam, Công an Hà Nội…

Sông Lam Nghệ An cần có 12 điểm nữa để thoát hiểm tại V.League 2023/24. Ảnh: Chung Lê

Sau 10 trận chưa thắng ở V.League lẫn Cúp Quốc gia, trận thắng Khánh Hòa vừa qua đã giải tỏa rất nhiều áp lực và nhận được sự động viên, khích lệ kịp thời từ nhà tài trợ. Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm mà Sông Lam Nghệ An rất cần có sự cổ vũ của khán giả nhà. Mong rằng trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng và khó khăn như lúc này, các cổ động viên sẽ là nguồn động lực tinh thần lớn nhất cho đội bóng xứ Nghệ vượt khó./.