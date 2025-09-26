Thể thao Sông Lam Nghệ An cần làm gì để có điểm trước đội khách Công an TP.HCM? Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Công an TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày 27/9 trên sân Vinh trong khuôn khổ vòng 5 V.League 2025/26. Trước một đối thủ đang hừng hực khí thế và sở hữu nhiều ngôi sao, đội bóng xứ Nghệ chỉ có thể hy vọng giữ lại điểm số nếu dám tấn công mãnh liệt và tận dụng tối đa lợi thế sân nhà.

SLNA nên lấy công bù thủ

SLNA chịu tổn thất khi trung vệ Hoàng Văn Khánh chấn thương, khiến hàng thủ vốn mong manh nay lại thêm bất an. HLV Phan Như Thuật nhiều khả năng sẽ đặt niềm tin vào cặp trung vệ Julian Garcia – Trần Nam Hải, trong khi hai biên do Vương Văn Huy và Hồ Văn Cường trấn giữ. Tuy nhiên, với hệ thống này, khả năng chống đỡ các mũi tấn công của Tiến Linh hay Utizig Raphael là rất đáng lo ngại.

Olaha cần sự hỗ trợ nhiều hơn từ tuyến hai, đặc biệt là những đường chuyền dọn cỗ và các pha tạt bóng chính xác từ cánh. Ảnh: PV

Ở tuyến giữa, sự hiện diện của Bá Quyền, Enrique, Long Vũ, Ngô Văn Lương và Khắc Ngọc chỉ có thể đảm bảo tính cân bằng. Nhưng để xoay chuyển tình thế, SLNA cần nhiều hơn những pha bứt tốc, chuyền mở biên hay dứt điểm từ xa. Nếu chỉ phòng ngự thụ động, đội bóng xứ Nghệ rất dễ rơi vào cảnh trắng tay.

Trong bối cảnh ấy, hàng công trở thành niềm hy vọng sống còn. Olaha vẫn là mũi nhọn chủ lực với khả năng tranh chấp và xoay xở trong vòng cấm. Anh cần sự hỗ trợ nhiều hơn từ tuyến hai, đặc biệt là những đường chuyền dọn cỗ và các pha tạt bóng chính xác từ cánh. Khả năng sút xa của Khắc Ngọc cũng cần được phát huy để tạo thêm áp lực.

Thách thức lớn cho đội chủ sân Vinh

Trong khi SLNA mới chỉ có 4 điểm sau 4 trận, phần lớn nhờ vào chiến thắng bất ngờ trước nhà ĐKVĐ, thì CA TP.HCM đang bay cao với 10 điểm. Dưới bàn tay của HLV Lê Huỳnh Đức, đội bóng thành phố đã trở thành tập thể đồng bộ. Bên cạnh những ngôi sao sáng giá như thủ môn Patrick Lê Giang hay tiền đạo Tiến Linh, các cầu thủ ít tên tuổi hơn như Quốc Cường, Khả Đức hay Gia Bảo cũng hòa nhập tốt, biến CA TP.HCM thành một cỗ máy vận hành trơn tru.

Ngoại binh Matheus Felipe, Makrillos Peter và Utizig Raphael tuy chưa thực sự bùng nổ, nhưng vẫn có những đóng góp quan trọng. Đặc biệt, chiến thắng thuyết phục trước Becamex TP.HCM ở vòng vừa qua càng củng cố sự tự tin cho họ trước chuyến làm khách trên sân Vinh.

Dưới bàn tay của HLV Lê Huỳnh Đức, đội bóng Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành tập thể đang chơi đầy thăng hoa. Ảnh: VPF

Trong bối cảnh đó, SLNA không có lựa chọn nào khác ngoài việc chủ động chơi tấn công. Một thế trận mãnh liệt ngay từ đầu không chỉ giúp đội chủ nhà tận dụng lợi thế khán giả, mà còn là cách để kìm hãm sự hưng phấn của đối thủ. Nếu SLNA tiếp tục chọn cách nhập cuộc thận trọng và phòng ngự co cụm, họ sẽ tự đẩy mình vào thế khó.

Trận đấu này vì thế cần có sự tỉnh táo để lựa chọn chiến thuật phù hợp. SLNA hoặc sẽ tấn công quyết liệt để giành điểm, hoặc chấp nhận bị bỏ lại phía sau. Trước sự kỳ vọng của khán giả xứ Nghệ, đã đến lúc đội bóng phải thể hiện tinh thần máu lửa vốn là bản sắc của mình.