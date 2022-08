Sông Lam Nghệ An: Chặn đứng đà mất điểm được không?

(Baonghean.vn) - Vòng 11 V-League 1-2022, SLNA được chơi trên sân Vinh, gặp người hàng xóm Đông Á Thanh Hóa. Đây là trận đấu thứ 6 trên sân nhà của SLNA với kết quả 4 trận thắng trước các đội: Hoàng Anh Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hải Phòng, 1 trận thua trước Bình Định.

Đội bóng hàng xóm Đông Á Thanh Hóa không thực sự mạnh ở giai đoạn đầu mùa vì nhiều lý do khác nhau, nhưng mỗi khi đối đấu với Sông Lam Nghệ An dù sân nhà hay sân khách, họ luôn tỏ ra không hề kém cạnh.

Quả vậy, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0 có thể làm thỏa mãn cả 2 đội vì hiện tại, dù muốn có 3 điểm nhưng Sông Lam Nghệ An không thể dễ dàng có được điều cần có, trong khi Đông Á Thanh Hóa cũng lực bất tòng tâm. Có lợi thế sân nhà nhưng Sông Lam Nghệ An mất cùng lúc 3 trụ cột quan trọng: Olaha, Ojong Mark và Văn Khánh. Thực ra, việc vắng Ojong Mark hay Văn Khánh không còn quá xa lạ với đội chủ sân Vinh (Văn Khánh nghỉ từ đầu vòng 2, mới trở lại từ vòng 5, Ojong Mark nghỉ từ vòng 5 tới nay) nhưng việc thiếu Olaha cho thấy sức mạnh của đội bóng bị giảm sút rõ ràng đến mức nào? Không có Olaha trên hàng công, HLV Huy Hoàng buộc phải đưa Văn Đức lên đá cặp cùng Oseni, trong khi không tăng cường thực sự sức mạnh hàng công thì lại thiếu đi một nhân tố chuyển trạng thái từ tuyến giữa. Văn Việt thay thế Văn Đức cáng đáng nhiệm vụ nhưng còn lâu mới đạt được tầm vóc của người đàn anh.

Hành vi thiếu kiềm chế của Olaha trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy ở vòng 10 đang “phát huy tác dụng ngược” trong những trận đấu ở vòng 11 và 12 của Sông Lam Nghệ An, khiến đội bóng phải ra sức vá víu và càng vá víu càng cho thấy “lỗi” hệ thống ở đây. Trước hết, khi đội bóng ra sân chỉ với một ngoại binh thì lỗi là ở việc mua sắm, thiếu phương án dự phòng cần thiết. Ngoại binh tất nhiên có thừa thể lực cho mỗi trận đấu nhưng còn chuyện chấn thương, thẻ phạt nên việc họ phải nghỉ do sức khỏe hay treo giò là chuyện bình thường. Điều không may cho Sông Lam Nghệ An không thể dễ dàng có được điều cần có, là cùng lúc sự cố diễn ra với 2 ngoại binh nên hoàn toàn không có nhân sự thay thế (vì thế mà Huấn luyện viên Huy Hoàng đã phải công bố sẽ sớm tìm ngoại binh bổ sung). Nếu điều không may lại đến với Oseni hay với một ngày thi đấu tệ, bị kèm rát như trong trận gặp Đông Á Thanh Hóa, hàng công Sông Lam Nghệ An sẽ vô hại ra sao là điều ai ai cũng biết?

Không có Olaha thi đấu rộng, kéo dãn hàng phòng thủ đối phương, không có thể lực và sức mạnh để đối đầu với 2 ngoại binh trấn giữ hàng thủ đội khách, mọi đường hướng tấn công của Sông Lam Nghệ An đều không mang lại kết quả cụ thể nào. Điều cần nói thêm ở trận đấu này là vì thiếu lực lượng trụ cột nên Huy Hoàng liên tiếp tung ra sân các cầu thủ trẻ gồm Xuân Tiến, Văn Việt đá chính, rồi đến Văn Cường, Nam Hải 18 tuổi, Xuân Đại… nhưng tất cả chỉ mang dấu ấn cá nhân hơn là dấu ấn tập thể. Rất khó để các cầu thủ trẻ này làm nên một điều đặc biệt như Phi Hoàng, Đình Duy của SHB Đà Nẵng đã từng làm được…

Do bị thẻ đỏ trực tiếp nên Olaha phải nghỉ 2 trận liên tiếp ở vòng 11 và 12 (gặp Đông Á Thanh Hóa sân nhà và Nam Định sân khách). Sẽ là khó khăn gấp đôi, thậm chí gấp 3 cho đội bóng đến từ sân Vinh, bởi sân Thiên Trường lâu nay luôn là nơi đi dễ khó về đối với bất cứ đội bóng nào, kể cả Hà Nội FC hay Sông Lam Nghệ An. Nam Định vừa có chiến thắng quan trọng trước TP. Hồ Chí Minh ở vòng 11 (2-1) và với đà thăng tiến này, họ sẽ quyết chiến quyết thắng để kiếm 3 điểm quý giá trước đội bóng đang gặp khó Sông Lam Nghệ An.

Hy vọng, cái khó sẽ làm ló cái khôn cho Huy Hoàng và các học trò. Không để bị cuốn vào lối chơi thể lực của các ngoại binh, các trung vệ của Sông Lam Nghệ An do Ngọc Hải chỉ huy phải biết cách để giữ vững thế trận từ đầu đến cuối. Điểm yếu thể lực của Sỹ Hoàng có thể bị tập trung khai thác vì thế phải có cách để hỗ trợ hậu vệ biên trái rất khéo léo này, nhất là các tình huống dâng cao làm bóng. Có thể Nam Hải sẽ được vào sân sớm hơn để gia tăng chất thép cho tuyến giữa. Khi cơ hội mở ra với các cầu thủ trẻ, nếu biết nắm lấy nhanh chóng, không chỉ họ mà cả đội bóng sẽ củng cố được sức mạnh cần thiết trước bất kỳ đối thủ nào.

Trong khi các đội đầu bảng Hà Nội FC, Hoàng Anh Gia Lai ngày càng chứng minh sức mạnh trong cuộc đua thì Sông Lam Nghệ An đang để mất điểm đáng tiếc trong các trận đấu gần đây. Nếu không chặn đứng đà mất điểm đó, cụ thể trận đấu với đội Nam Định ở vòng tới, rất có thể mọi việc sẽ tuột ra ngoài tầm với của Sông Lam Nghệ An? Đó mới thực sự là điều đáng báo động sớm với Huy Hoàng và các học trò?