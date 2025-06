Thể thao Sông Lam Nghệ An chia tay 2 chuyên gia người Nhật Bản SLNA vừa nói lời chia tay 2 chuyên gia người Nhật Bản là Giám đốc kỹ thuật và Bác sĩ trị liệu.

Giám đốc kỹ thuật Hideaki Shoji và Bác sĩ, Chuyên gia vật lý trị liệu Kawaguchi Kentarou gia nhập Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An ở mùa giải 2024/25. Sự có mặt của hai chuyên gia người Nhật Bản nằm trong kế hoạch hợp tác giữa Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và Mito Hollyhock của Nhật Bản.

Cũng nằm trong chương trình hợp tác phát triển về mặt chuyên môn, các đội trẻ của Sông Lam Nghệ An đã có cơ hội tập huấn, thi đấu cọ xát ở trong nước và tại Nhật Bản. Tuy nhiên, việc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An chia tay 2 chuyên gia người Nhật Bản cho thấy dự án hợp tác này đã không thể tiếp tục vì những biến động về nhà tài trợ.

Sông Lam Nghệ An chia tay Giám đốc kỹ thuật người Nhật Bản và bổ sung thành phần ban huấn luyện. Ảnh: Chung Lê

Trong thời gian qua, với sự hậu thuẫn của nhà tài trợ, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An có nhiều nỗ lực trong việc nâng cấp chất lượng đào tạo, thuê đơn vị tư vấn dinh dưỡng, cải thiện công tác Y tế thể thao…

Ở cấp độ trẻ, Sông Lam Nghệ An tiếp tục gặp hái được nhiều huy chương và mới đây nhất có 5 cầu thủ được triệu tập vào Đội tuyển U22 Việt Nam. Trong khi đó, mặc dù giành vé vào Bán kết Cúp Quốc gia nhưng Sông Lam Nghệ An lại có thành tích khiêm tốn tại đấu trường V.League vì lực lượng quá non trẻ.

Sự có mặt của hai chuyên gia người Nhật Bản nằm trong kế hoạch hợp tác giữa Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và Mito Hollyhock của Nhật Bản. Ảnh: Chung Lê

Thực tế cho thấy Sông Lam Nghệ An thời gian qua rất nỗ lực xây dựng và phát triển theo mô hình của bóng đá tại Nhật Bản, ưu tiên phát triển bóng đá trẻ nhưng vì nhiều điều kiện còn gặp khó khăn nên chưa mang lại hiệu quả hoặc thành tích như kỳ vọng, đặc biệt là ở đấu trường V.League.

Theo tìm hiểu, để tăng cường thêm sức mạnh của Đội 1 trong giai đoạn còn lại với 2 trận đấu quan trọng tại V.League cũng như tại Cúp Quốc gia, Sông Lam Nghệ An đã tạm thời điều động huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng trở lại ban huấn luyện với vai trò trợ lý HLV trưởng.

Nếu giành chiến thắng trong trận đấu tới gặp Hoàng Anh Gia Lai cũng như có được kết quả tốt ở trận đấu cuối gặp SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An chắc chắn sẽ hoàn thành mục tiêu tại V.League. Đồng thời, tự tin hướng đến danh hiệu tại Cúp Quốc gia 2024/25 khi đón tiếp B. Bình Dương tại Bán kết vào ngày 26/6 trên sân Vinh./.