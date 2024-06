Thể thao Sông Lam Nghệ An có 9 cầu thủ nằm trong kế hoạch của U19 Việt Nam Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An là đội bóng có nhiều cầu thủ trẻ nhất được gọi lên trong 2 đợt tập trung gần đây của Đội tuyển U19 Việt Nam, chuẩn bị cho Giải Vô địch U19 Đông Nam Á - 2024 và chiến dịch Vòng loại U20 châu Á - 2025.

Trong đợt 1, tập trung vào tháng 5/2024, huấn luyện viên trưởng Đội tuyển U19 Việt Nam ông Hứa Hiển Vinh đã gọi tên 5 cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An để kiểm chứng năng lực, bao gồm thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc, hậu vệ Hoàng Minh Hợi, tiền vệ Phạm Nguyễn Quốc Trung, tiền vệ Nguyễn Trọng Tuấn và tiền đạo Lê Đình Long Vũ.

Sau đó, tại Giải giao hữu quốc tế U19 năm 2024, có 4 cầu thủ góp mặt trong danh sách chính thức là thủ môn Bảo Ngọc, hậu vệ Minh Hợi, tiền vệ Quốc Trung và tiền đạo Long Vũ.

Ở đợt tập trung lần thứ 2 này, huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh đã triệu tập đến 7 cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An, bao gồm thủ môn Cao Văn Bình, hậu vệ Lê Nguyên Hoàng, Hoàng Minh Hợi; tiền vệ Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Trọng Tuấn và tiền đạo Phùng Văn Nam, Lê Đình Long Vũ.

Tiền vệ Nguyễn Quang Vinh dù mới 19 tuổi nhưng đang là trụ cột tại Đội 1 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Vì các cầu thủ Văn Bình, Nguyên Hoàng, Quang Vinh và Long Vũ đang bận thi đấu tại V.League 2023/24 nên chưa thể tập trung Đội tuyển U19 Việt Nam đợt 2 này.

Như vậy, sau 2 đợt tập trung, đã có đến 9 cầu thủ lọt vào tầm ngắm của Đội tuyển U19 Việt Nam, hướng đến Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024 và hướng tới Vòng loại U20 châu Á 2025. Trong đó, có 4 cầu thủ đang chơi bóng tại V.League.

Tại V.League 2023/24, những cầu thủ như Nguyên Hoàng, Quang Vinh và Long Vũ đều được tin tưởng sử dụng trong đội hình chính và có nhiều cơ hội thi đấu ở sân chơi chuyên nghiệp. Thủ môn Cao Văn Bình cũng rất tiềm năng nhưng chưa thể cạnh tranh vị trí chính thức với đàn anh Nguyễn Văn Việt.

Sông Lam Nghệ An sử dụng nhiều cầu thủ trẻ tại V.League giúp Đội tuyển U19 Việt Nam có thêm nhiều sự lựa chọn. Ảnh: VFF

Trong khi thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc, tiền vệ Phạm Nguyễn Quốc Trung được cọ xát tại giải hạng Nhì trong màu áo Câu lạc bộ Kon Tum, tiền vệ Nguyễn Trọng Tuấn thi đấu cho Câu lạc bộ Bắc Ninh theo dạng cho mượn. Ngoài Sông Lam Nghệ An, PVF cũng có nhiều cầu thủ chất lượng và đóng góp nhiều quân số trong các đợt tập trung.

Những cầu thủ nói trên đều là những gương mặt triển vọng của Đội 1 Sông Lam Nghệ An và sẽ là trụ cột của Đội U21 Sông Lam Nghệ An trong năm nay. Việc Sông Lam Nghệ An đang chật vật tại V.League nhưng bắt đầu xuất hiện nhiều nhân tố trẻ được ban huấn luyện U19 Việt Nam để mắt tới cũng là một tín hiệu đáng mừng cho bóng đá trẻ xứ Nghệ.

Giải U19 Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Indonesia từ ngày 17/7 đến 31/7/2024. Khi đó, V.League 2023/24 đã kết thúc và Vòng loại U17 châu Á 2025 sẽ diễn ra từ ngày 19 - 27/10 tại Trung Quốc. Mong rằng các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An sẽ có sự thể hiện tốt để có tên trong danh sách chính thức tham dự các giải đấu quan trọng. /.