Sông Lam Nghệ An có ‘đột biến’ trên sân Hàng Đẫy?

(Baonghean.vn) - 19h15 hôm nay (4/4), tại vòng 15 V-League 2023/2024, Sông Lam Nghệ An tới làm khách trên sân Hàng Đẫy để đối đầu với đội đương kim vô địch Công an Hà Nội.

Xét lịch sử đối đầu, thành tích gần đây, lực lượng hiện tại trên băng ghế chỉ đạo và trên sân cỏ, rõ ràng, đội bóng đến từ sân Vinh thật “khó có cửa” trước đội bóng ngành Công an. Nhưng bóng đá đôi khi không đi theo một quy luật có sẵn, “mạnh được yếu thua” thông thường và biết đâu trong một buổi chiều may mắn song hành, mọi việc có thể “ngược dòng” ngoài sức tưởng tượng của giới chuyên môn và người hâm mộ?

Sở dĩ phải đặt vấn đề như vậy bởi Sông Lam Nghệ An xưa nay thường gây bất ngờ thú vị trong những trận đấu tưởng chừng như họ thất thế, nắm chắc phần thua trước khi trái bóng lăn.

Chiều 3/4, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An có buổi tập làm quen sân Hàng Đẫy trước trận đấu gặp Công an Hà Nội FC tại vòng 15 V-League 2023/2024. Ảnh: Hải Hoàng

Còn nhớ thời Đồng Tâm Long An hồi 2005/2006 với cặp đôi Minh Phương –Tài Em và ông thầy Calisto bách chiến bách thắng ở V-League, giành ngôi vua trước mấy vòng đấu và hy vọng một trận thắng trên sân nhà để mở hội nhưng đã không may gặp phải Sông Lam Nghệ An của những tài năng trẻ Văn Quyến - Như Thuật. Chính bộ đôi tài năng này đã ghi bàn quyết định để đem về trận thắng cho đội khách Sông Lam Nghệ An, khiến cho “bữa tiệc” của đội vô địch quốc gia kém phần hoành tráng như mong mỏi.

Cũng cần nhớ rằng, Sông Lam Nghệ An khi thi đấu trên các sân vận động như Hàng Đẫy, Thống Nhất hay Thủ Dầu Một thường được cổ vũ mạnh mẽ bởi đông đảo khán giả hâm mộ là người Nghệ xa quê nên thường “hay mọi nhẽ”. Khi đó, các sân khách thật không khác gì “chảo lửa Vinh” khiến các cầu thủ thi đấu thăng hoa và hiệu quả hơn bao giờ hết. Trên sân Hàng Đẫy mùa bóng 2020, Hà Nội FC thời còn nguyên bộ tài năng Quang Hải-Văn Hậu-Hùng Dũng liên tục vô địch V-League…cũng từng thất thủ 0-1 trước Sông Lam Nghệ An với bàn thắng không thể lặp lại của tiền vệ Văn Lắm, sự lên chân của Đình Tiến, Đình Đồng và nhiều nhân tố trẻ khác…

Hiện tại Sông Lam Nghệ An cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự như những mùa bóng trước, đang ngụp lặn dưới đáy bảng xếp hạng, bị đánh giá thấp trước các đối thủ tham vọng, nổi trội về lực lượng. Trong khi Công an Hà Nội đang tạm xếp thứ 3 sau 14 vòng đấu với 25 điểm, thì Sông Lam Nghệ An lại xếp thứ 3 từ dưới lên với 14 điểm với 5 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng.

Thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật buộc phải chơi hết mình trước đội chủ nhà Công an Hà Nội vào ngày 4/4 tới tại Hàng Đẫy để nuôi hy vọng cải thiện thành tích. Ảnh: Hải Hoàng

Về lực lượng, nếu đội bóng ngành Công an có sự trở lại của Văn Đức sau thời kỳ dài chấn thương, chỉ vắng tiền vệ Thành Long (treo giò), thì Sông Lam Nghệ An vắng bộ đôi hậu vệ Văn Huy và Sỹ Hoàng, trong khi thông tin về sự trở lại của Xuân Tiến và Nam Hải vẫn “người nói có, kẻ nói không”.

Trên băng ghế chỉ đạo, huấn luyện viên Kiatisuk từng rất thành công với Đội tuyển Thái Lan cả tư cách cầu thủ lẫn nhà cầm quân, dĩ nhiên không thể đặt bên cạnh huấn luyện viên Phan Như Thuật mới mùa đầu cầm quân V-League…Nghĩa là “bàn cân” đang nghiêng hẳn về đội chủ nhà và nếu tham vọng bảo vệ ngôi vô địch đang chảy rần rật trong huyết quản của họ, thì việc giành 3 điểm trước đội bóng non trẻ như Sông Lam Nghệ An là điều “ở trong tầm tay”.

Trước trận đấu, huấn luyện viên Phan Như Thuật có bày tỏ việc phấn đấu để có điểm trong trận đấu khó khăn này, tương đương một trận hòa. Thông thường, ai cũng phải “lên dây cót” tinh thần cho cả đội bóng, nhất là những trận khó, còn đạt được hay không thì phải chờ trọng tài nổi còi kết trận đấu.

Cổ động viên Sông Lam Nghệ An tương tự như nhiều mùa trước đang ra sức kêu gọi người hâm mộ gần xa, phủ kín màu vàng trên sân Hàng Đẫy, tạo nên sức mạnh đồng hành từ “cầu thủ thứ 13” trên các khán đài.

Ở buổi tập chiều qua 3/4, một số cổ động viên Sông Lam Nghệ An có mặt tại sân Hàng Đẫy để động viên thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật. Ảnh: Hải Hoàng

Những người từng làm nên những cuộc lật đổ ngoạn mục trong quá khứ như Như Thuật, Văn Quyến hay Văn Lắm vẫn có mặt trong đội hình đội bóng, có nghĩa là hy vọng từ khó khăn, trong thế bị dồn sát chân tường, Sông Lam Nghệ An vẫn có thể làm nên một điều bất ngờ thú vị như đã từng làm được trước những đội bóng hàng đầu? Bởi nếu thua tiếp trận đấu này, Sông Lam Nghệ An sẽ rơi vào vòng xoáy thực sự của 1,5 suất xuống hạng và rất khó để lấy lại sự tự tin trong những vòng đấu quyết định cuối mùa.

Vì thế, điều cần thiết lúc này của đội bóng Sông Lam Nghệ An là nêu cao ý chí, bản lĩnh vốn có từ trong truyền thống, bình tĩnh, tự tin trong từng pha bóng để vượt qua 15 phút đầu trận, ổn định từng bước để tìm ra kẽ hở, khoảng trống bất ngờ tung đòn cân não khiến đối thủ không kịp trở tay.

Hy vọng chiều nay sẽ là một buổi chiều may mắn, không gặp bất lợi từ trọng tài, không ai vụng về, lóng ngóng. Và tất nhiên hy vọng về một vài giây phút xuất thần nào đó sẽ khiến khán đài nổ tung, truyền hình phát đi, phát lại xem không biết chán và báo chí, truyền thông lại có dịp tung hô, cổ vũ…

Hy vọng về một kết quả có lợi cho Sông Lam Nghệ An là có ít nhiều cơ sở, như đã nói ở trên. Nhưng cũng đừng quá thất vọng và sụp đổ nếu mọi việc không đạt được như ý muốn. Dù sao, đoàn quân Sông Lam Nghệ An thực ra vẫn chỉ có 2 cầu thủ được gọi lên U23 Việt Nam, thì làm sao có thể làm khó, chống chọi và đảo ngược tình thế trước dàn sao có tên ở Đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam đang khoác màu áo Công an Hà Nội? Ngoại trừ một điều khác biệt, đột biến, bất ngờ nào đó chưa từng thấy ở V-League mùa này, từ Sông Lam Nghệ An khi đang phải mò mẫm ở cuối đường hầm./.